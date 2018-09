Le Nutri-Score face à la dénutrition, à la malnutrition

Le Programme national nutrition santé (PNNS) "Manger Bouger" a conçu le Nutri-Score qui fait petit à petit son apparition dans les rayons. L'enjeu est de décrypter l'information pour aider le consommateur à acheter les produits de bonne qualité nutritionnelle. Pour lutter contre la dénutrition et la malnutrition des personnes fragilisées, pour orienter les proches aidants.





Du feu vert au feu rouge



Le logo est décomposé en 5 lettres de A à E avec un dégradé de couleur du vert au rouge. Les produits les plus favorables sur le plan nutritionnel sont identifiés avec un score "vert" sur la lettre A jusqu'aux moins favorables, classés "rouge" sur la lettre E.





Une aide pour faire les courses





Ce score vise à aider à choisir entre plusieurs produits d’un même rayon, en un coup d'oeil, ceux qui ont la meilleure qualité nutritionnelle.



Il permet aussi de comparer la qualité nutritionnelle pour un même produit de différentes marques (plats cuisinés par exemple).



Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, il est recommandé de choisir le produit au meilleur score et de ne consommer qu’occasionnellement et en petite quantité les aliments D et E (rouge).



D'autant que choisir ces produits de meilleure qualité nutritionnelle ne coûte pas plus cher. Le programme a lancé une étude sur un supermarché en ligne qui a montré que le Nutri-Score permet de faire de meilleurs choix alimentaires, sans dépenser plus.





Comment ont été calculés les scores ?



Des équipes de recherches internationales ont mis au point ce score qui prend en compte, pour 100 grammes de produit, sa teneur en nutriments et aliments à favoriser (fibres, protéines, fruits et légumes) et à limiter (énergie, acides gras saturés, sucres, sel).

Pour les matières grasses ajoutées (beurre, huile), les fromages ou encore les boissons, la méthode de calcul du score a été adaptée.





Sur quels produits voit-on le logo ?



Tous les produits transformés et les boissons sont concernés par le Nutri-Score explique le programme. Les produits non transformés comme les fruits et légumes frais ou le poisson frais ne sont pas concernés, tout comme les boissons alcoolisées.



Mais ce Nutri-Score est encore facultatif, basé sur le volontariat des entreprises de l’agroalimentaire et des distributeurs.



Téléchargez le dépliant Nutri-Score sur le site Manger Bouger du PNNS.