Ile de la Réunion : un nouveau réseau social pour les aidants

A la Réunion, l'action sociale de la CRC (Caisse réunionnaise de retraite complémentaire et Caisse réunionnaise de prévoyance) a digitalisé le dispositif Rond’2Ker, groupe d’échange et de convivialité pour les aidants familiaux, pour aider ceux qui aident.





Favoriser une entraide locale et pratique







Le réseau social Rond'2Ker va permettre aux membres de la communauté (proches aidants, seniors, professionnels) de pouvoir s’échanger des bonnes pratiques et des conseils concrets, issus de l'expérience de l'aide quotidienne d'un proche fragilisé.

Les conseils que vous recevrez sont donnés par des particuliers bénévoles, régulièrement encadré par un psychologue.

Et même si les conseils n'engagent que ceux qui les donnent, ils proviennent de proches aidants concernés.

par ailleurs, le #Rond’2Ker va regrouper sur une seule plateforme les acteurs de la vie locale : associations, collectivités et acteurs collaboratifs.



Comment rejoindre la communauté ?



En quelques clic, on inscrit son nom, prénom, sa date de naissance. On choisit un mot de passe et hop vous recevrez sur votre boite email le lien vous permettant de confirmer votre inscription. Pour terminer, vous recevrez un email de confirmation permettant de vous connecter directement au Réseau social d’échange et d’entraide #Rond’2Ker.



Pour s'inscrire sur la plateforme #Rond'2Ker : cliquez-ici