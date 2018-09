Rénovation énergétique : conseils gratuits l'Ademe

Est-il possible de réduire la facture d'énergie, d'améliorer le confort des logements tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre ?

Oui par la rénovation énergétique affirment l’État et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie). Ils ont lancé ce 10 septembre une campagne nationale pour mobiliser les Français et les acteurs publics et privés.

Les mots clé : FAIRE, mobiliser et donner confiance.





Habiter un logement bien isolé, ventilé, pour faire des économies et mieux vivre



Alors que 14% des français ont froid dans leur logement, qu'à d'autres moments ce logement surchauffe et coûte très cher... la campagne FAIRE va inciter tous les ménages à se préoccuper de leur habitat jusqu'à se saisir des aides publiques de l'État et des collectivités territoriales. La rénovation énergétique est aussi un levier pour l'emploi local, insiste le gouvernement.









FAIRE pour Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique



La campagne va rendre lisible un « service public » d’information et de conseil sur la rénovation énergétique de l’habitat pour les citoyens. Elle va mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés des territoires pour ces rénovations.





400 espaces conseils partout en France



Dans ces 400 espaces conseil, les « conseillers FAIRE » vont rendre lisible ce nouveau "service public de la rénovation » qui va orienter vers les aides de l’ADEME, l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), l’Anil (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement) et celles des collectivités locales.

En se munissant de son dernier avis d’imposition, il est possible d'être informé par téléphone un conseiller FAIRE, du lundi au vendredi de 9h à 18h au 08 08 800 700. Pour trouver un conseiller FAIRE : cliquez-ici

Le déploiement de la campagne va s'étaler jusqu’en 2020 et vise à toucher plusieurs publics : les particuliers, les professionnels du secteur de la rénovation et les collectivités locales.





Faire simple, faire mieux, faire plus



Le site Internet Faire.fr vient en appui et explique les gestes simples pour améliorer le confort dans son logement et baisser sa consommation énergétique (éclairages, chauffage, bonne utilisation des appareils ménagers, savoir les éteindre...). L'espace "Faire Mieux" apporte des pistes de solutions pour un projet de rénovation (isolation, ventilation) ou pour l'installation dans un nouveau logement. La rubrique "Faire plus" détaille les combinaisons de travaux et aménagements qui peuvent être réalisés pour améliorer la performance énergétique globale de son logement.



En savoir plus : www.faire.fr