Pratique : bien choisir ses bas de contention

Les bas de contention exercent une pression sur la jambe, importante au niveau de la cheville puis de moins en moins forte en remontant.Le but :et lutter contre l’insuffisance veineuse, limiter l’apparition de varices ou encore prévenir les phlébite (formation de caillots dans les membres inférieurs).En France,par des problèmes veineux, dont la fréquence augmente avec l’âge.Il faut tout d’abord connaître ses besoins en matière de compression.Il existe en effet, la classe I étant la moins élevée.S’il s’agit uniquement de porter des bas en prévention, à l’occasion d’un long voyage par exemple, la classe I suffit.La classe II est la plus prescrite, mais pour connaître exactement le niveau de compression nécessaire, mieux vautEnsuite, il est indispensable de: tour de cheville, de mollet, de cuisse et longueur de jambe. N’hésitez pas à vous faire aider !Pour le type de produit (chaussette, bas, collants), à vous de choisir, sachant que les collants peuvent s’avérer très compliqué à enfiler.Côté, le coton ou le bambou sont adaptés à un usage quotidien. Il existe aussi des modèles en polyester, plus souples mais moins respirants.Côtéenfin, les fabricants multiplient les efforts pour proposer des produits à la fois efficaces et beaux.Le Français Sigvaris vient ainsi de lancer un modèle « nude », qui se veut quasi invisible ainsi qu’une gamme opaque pour l’hiver. La jeune marque française Walleriana , née en 2014, surfe sur le même créneau et propose chaussettes colorées et collants élégants en compression I et II.Oui, à condition d’avoir étépar un médecin ou un kinésithérapeute.L’Assurance maladie rembourse, à 60 % sur la base des tarifs suivants : 22,40 € pour des chaussettes, 29,78 € pour des bas et 42,03 € pour des collants.Il existe des boutiques en ligne, mais vous pouvez aussi vous procurer des bas de contention en pharmacie. Avantage : le pharmacien prendra vos mesures, mais il disposera peut-être de moins de choix.