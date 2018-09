Twisto Access facilite la mobilité à Caen

L’avancée en âge s’accompagne souvent d’une moindre mobilité. Prendre les transports en commun, notamment, peut sembler compliqué. Pour permettre aux plus fragiles de continuer à profiter de la ville, la société de transports en commun de Caen a complété son offre d’un service dédié, Twisto Access.



Les habitants de la communauté urbaine de Caen disposent d’une vaste palette de transports en commun : métro, bus, vélo… mais aussi en véhicule adapté et en trajet accompagné.



Pour le même tarif que les autres modes de transports, les personnes à mobilité réduite ou présentant une déficience visuelle peuvent faire appel au service Twisto Access.



Des justificatifs comme un certificat médical, une carte d'invalidité ou son équivalent pourront toutefois être demandés.



Le service de transport personnalisé en véhicule adapté fonctionne toute l’année, à l’exception du 1er mai, de 7h à minuit. Les trajets, de porte à porte, doivent être réservés au plus tard la veille, avant 17h, par téléphone ou par mail.



Quant au trajet accompagné, il permet à l’usager d’être accompagné, sur le parcours de son choix, par un conseiller Twisto.



Ce dernier évoquera les bons gestes et les réflexes à avoir lors de l’utilisation des transports en commun. Objectif : se familiariser avec le réseau et apaiser les craintes.



Twisto Access vient d’être labellisé Cap Handeo, pour la qualité de service rendu aux usagers.