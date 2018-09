Sport, activités physiques : pour les malades d'Alzheimer aussi

Cette année, la journée nationale de la maladie d’Alzheimer coïncidait avec la fête du sport. Loin d’être incompatible avec la maladie, l’activité physique apporte au contraire de nombreux bénéfices aux malades... et aux aidants.



Depuis 2010, la plateforme d’accompagnement et de répit Fil rouge Alzheimer, à Aubagne (13) propose des ateliers baptisés La tête et les jambes, qui combinent stimulation cognitive et activités physiques adaptées.



Destinés aux maladies qui vivent encore chez eux, ils sont animés par une neuropsychologue et un éducateur médico-sportif. Les aidants, s’ils le souhaitent, peuvent participer à la partie activités physiques.



L’association ReSanté-vous, à Poitiers (86), organise quant à elle des sessions de golf adapté.



Objectif : « revaloriser la personne à partir de ses capacités restantes. La personne âgée atteinte d’une démence de type Alzheimer préserve certaines capacités motrices telle que la marche jusqu’aux derniers stades de la maladie », explique Nicolas Roumagne, ingénieur en activités physiques adaptées et co-directeur de ReSanté-vous.



Car le sport vient non seulement en soutien des capacités fonctionnelles et physiques des malades (marche, équilibre…) mais influe aussi sur leur bien-être.



Il aide aussi au maintien des capacités cognitives : une étude menée en Ehpad a montré que les résidents prenant part à un programme d’activités physiques sur mesure les conservent, alors que celles des autres résidents tendent à baisser…





Bref, le sport adapté est tout indiqué, quel que soit son âge, et même avec une maladie neurodégénérative. C’est d’ailleurs par une conférence sur l’activité physique adaptée que France Alzheimer a lancé le programme de son Village Alzheimer 2018, à Paris.





Idées pour se lancer

Envie de vous y mettre ?Nombre d’activités peuvent être pratiquées seuls, comme la marche. Mais il existe aussi des associations spécialisées comme Siel Bleu, qui propose notamment le programme Domisiel (activités physiques adaptées à domicile) ou ReSanté-vous Pour connaître les possibilités près de chez vous, n’hésitez pas à contacter le(centre local d’information et de coordination).: en participant aux ateliers santé de l’Association française des aidants , vous pourrez expérimenter différentes formes d’activité (yoga, marche, sophrologie…) pour voir celles qui pourraient convenir à vous et votre proche.