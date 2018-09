Tout savoir sur les réseaux de santé

Ils sont plusieurs centaines, présents sur tout le territoire. Pourtant, les réseaux de santé ne sont pas toujours connus des personnes à qui ils s’adressent, et leur fonctionnement encore moins. Le point avec l’équipe du réseau Osmose (cancérologie, soins palliatifs, gérontologie, accès aux soins) à Clamart (92).



Né en 2008 du regroupement de deux réseaux, Osmose est composé de 12 professionnels : un directeur, deux assistantes chargées de l’accueil et de la comptabilité, trois médecins, trois infirmiers, deux assistantes sociales et une chargée de prévention.



Qui peut contacter un réseau de santé ?

Dans quel cas solliciter un réseau de santé ?

A quoi ça sert ?

Comment ça fonctionne ?

Combien ça coûte ?





Tout le monde : personnes malades, proches, entourage, professionnels de santé… Dans le cas d’Osmose, 1 appel sur 5 provient d’un particulier, 2 sur 5 d’un professionnel de l’hôpital et 2 sur 5 d’un professionnel de ville (médecin, pharmacien, assistante sociale, éducateur…)Quand on se retrouve face à une, qui nécessite l’intervention de plusieurs professionnels.Pour Osmose, il peut s’agir de personnes âgées malades et en perte d’autonomie, de personnes atteintes d’un cancer, de personnes en situation palliative, de personnes qui sont en rupture de soins pour diverses raisons (langue, moyens financiers, sans domicile fixe…).Les professionnels du réseau n’ont pas vocation à remplacer le médecin traitant ou l’infirmier à domicile, par exemple.En revanche, ils vont soutenir le patient, accompagner son aidant et se coordonner avec les professionnels de santé référents du patient : son médecin généraliste, les médecins spécialistes, etc.Les réseaux étant spécialisés, ils peuvent apporter leur expertise technique aux autres professionnels si nécessaire.Qu’une personne soit adressée au réseau par un tiers ou le sollicite directement,Ensuite, les professionnels du réseau pertinents dans sa situation se déplacent à domicile pour en savoir plus, connaître ses besoins, ses attentes, ceeux de son aidant, voir son lieu de vie… puis se mettent en lien avec les professionnels de ville afin de coordonner la prise en charge.Ils peuvent émettre des recommandations, proposer un accompagnement complémentaire…L’intervention des réseaux de santé est entièrement financée par l’Assurance maladie. Les patients n'ont rien à avancer.Merci à Stéphane Lévêque, directeur du réseau Osmose et à son équipe pour leur éclairage.Pour contacter le réseau : par téléphone au 01 46 30 18 14, par mail à info@reseau-osmose.fr ou par fax au 01 46 30 46 71.