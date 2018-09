Technologies riment aussi avec incontinence

L'incontinence fait l'objet de nombreuses innovations pour améliorer l'autonomie et le bien-être des personnes concernées.

Capteurs, applications, matériels médicaux viennent compléter l'offre de protections qui elles aussi rivalisent d'intelligence.





Des capteurs pour ajuster les protections incontinence



Dans la région toulousaine, le gestionnaire associatif d'établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Edenis et la start-up "VieConnect" testent les capteurs connectés baptisés "Secco" pour mieux contrôler le changement de protection des personnes âgées dépendantes touchées par l’incontinence urinaire et préserver leur confort. Dans cette phase de recherche, 115 résidents sont équipés de capteurs sur 124 pressentis.

Les professionnels reçoivent via un système de connexion Bluetooth basse consommation, une notification sur tablette pour alerter de la nécessité de changement de la protection absorbante. Ces équipes ont constaté une diminution du nombre de changes notamment la nuit, améliorant nettement le sommeil des résidents. Ces résidents, comme leurs familles, attestent d'un confort de vie retrouvé.





Détecter les besoins



La société japonaise Triple W a conçu le capteur "D Free" positionner dans le bas du ventre afin de prévenir les fuites fécales. Ce détecteur en temps réel de l’arrivée des selles, associe une application sur smartphone avec un capteur discret (qui surveille par ultrasons la progression du transit dans l’intestin). Discret le capteur s'installe à l’intérieur des sous-vêtements ou dans une ceinture de maintien. Quand le besoin d'aller aux toilettes devient urgent, le système passe en mode proactif et alerte l’utilisateur par une notification spécifique. Le système est expérimenté dans plusieurs établissements hospitaliers, et commence à séduire les patients qui le juge facile d’utilisation et rassurant pour tenter de limiter les protections.

Dfree a été récompensé en 2018 (Prix du AgeingFit 2018 Most innovative startup et Prix du SilverEco® and Ageing Well International Awards).

En savoir plus : https://dfree.biz/fr/index.html





Protections de plus en plus intelligentes





La solution E-Pants est une protection auto-nettoyante et thermo-séchante. Elle vise à réduire les conséquences de la macération des protections textiles (escarres), réduire les protections jetables et aussi réduire les temps de changes réalisés par les proches ou les professionnels soignants. E-Pants est une protection réutilisable qui s'adapte aux morphologies et se branche sur un appareil de vidange autonome. A découvrir sur le site MMS Care.



Pour éviter l'incontinence : rééduquer facilement son périnée, son plancher pelvien



Mis au point par un kinésithérapeute spécialisé en rééducation périnéale, le PelviCenter est un matériel et dispositif médical. Non invasif, puissant et facile, son fauteuil équipé accueille le patient tout habillé. Le praticien choisit les zones à travailler et l'appareil diffuse de fortes impulsions magnétiques pendant 25 minutes, sans avoir à placer de sonde, ce qui facilite l’observance du traitement. L'efficacité du matériel pour lutter contre l’incontinence féminine et masculine a été attestée par des études publiées dans « The Journal of Urology ». L'appareil renforce aussi tous les muscles de la zone bas-lombaires et des cuisses. Il s'adresse aux établissements de santé (services de gynécologie), aux cabinets de kinésithérapeutes, dans le cadre de séances de rééducation. Voir des vidéos de présentation du matériel.