Soutenir les aidants aussi à distance

La Journée nationale des aidants ce 6 octobre sera l'occasion de plus de 200 rencontres, conférences, ateliers partout en France pour sensibiliser à la santé des proches, des familles, des conjoints de personnes fragilisées. Mais il est parfois difficile de se déplacer, d'autant que les proches sont éloignés en moyenne de 206 km de la personne aidée.

Tour d'horizon de solution d'informations, de conseils, d'échanges... à distance.





S'informer, échanger, se former, en ligne.



Les sites d'informations se développent à partir de médias spécialisés comme Agevillage (ses newsletters hebdomadaires, ses 20 000 dossiers pratiques, son annuaire de 30 000 adresses locales pour tricoter son réseau d'aide, découvrir les solutions de répit), d'agences publiques : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr (de la Caisse nationale de solidariré pour l'autonomie, CNSA), des sites et applications de collectivités locales, de caisses de retraites, de groupes de protection sociale, de mutuelles, sans oublier les associations dédiées (Association française des aidants, Journée nationale des aidants, ainsi que les associations dédiées à une maladie comme France Alzheimer, France Parkinson...).



En plus de dossiers pratiques, d'une actualité nationale et locale, des évènements, des ateliers, des cafés... ces sites proposent aussi aux proches aidants de s'entraider, d'échanger entre pairs sur des forums, mais aussi de les mettre en relation entre eux, en proximité (La Compagnie des aidants, Réseau des aidants maladie à corps de Lewy, La maison des aidants...).

Ces outils en ligne se renforcent de supports de cours, de vidéos, de tuttos pour guider les proches aidants dans leur vie quotidienne, découvrir les aides, les solutions de soutien, de répit, les bons gestes au quotidien.





Informer, soutenir par téléphone





Les Clic (Centres locaux d'informations et coordination), les CCAS (Centres communaux d'action sociale), les réseaux de santé, les plateformes de répit, les plateformes territoriales d'appui, les associations... sont nombreux à proposer des services de soutien par téléphone.

Fort de son expérience, le service entre pairs "Avec nos proches" propose ainsi 10 phrases pour entrer en relation avec un proche aidant.

En Occitanie, le Pôle ressources régionale des maladies neuro-dégénérativs (Pôle MND) propose la ligne 0806 806 830, ouverte 7 jours sur 7, de 18h à 22h, au prix d’un appel local pour un entretien gratuit, anonyme et confidentiel avec un professionnel formé, pour écouter et soutenir les proches aidants et l'entourage des patients atteints de ces pathologies, suite à l'annonce du diagnostic, pour trouver une solution adaptée mais aussi exprimer ses ressentis et parler des difficultés rencontrées au quotidien.



Des propositions de service à distance pour se sentir moins seul et démuni.