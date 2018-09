Expos photo sur le grand âge, les proches aidants, sur les âgés immigrés

Deux nouvelles expositions photos parisiennes viennent bousculer les clichés sur le vieillissement et l'avancée en âge dans notre pays.





Les dernières années de la vie du grand-père



A la Galerie "Faits et Causes" consacrée à la photographie sociale et environnementale, le photographe Dorian François raconte les derniers années de la vie de son grand-père, "de la perte de sa femme à une chute dans les escaliers de sa maison, de sa convalescence qui a duré quatre mois

à son départ en EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), située face à l’hôpital de Bergerac".

De magnifiques clichés en noir et blanc exposés du 26 septembre au 31 octobre 2018 à la Galerie Faits et Cause (, 58 rue Quincampoix, 75004 Paris

Le photographe édite aussi un livre "PÉPÉ, Photographies et textes" de Dorian François - 352 pages - 49€ - aux Editions du Silence/LEDS.





Histoires d'ici, mémoires d'ailleurs à la Mairie du 18eme arrondissement à Paris



Du 22 septembre au 5 octobre, la Mairie du 18e, en partenariat avec le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) Paris Nord-Ouest et l’association Ayyem ZAMEN, (café social Belleville et Dejean) invite à découvrir plusieurs démarches artistiques engagées mettant en lumière les aîné.e.s né.e.s ailleurs, au-delà de nos frontières, et ayant posé leurs bagages dans cet arrondissement au nord de Paris, où ils et elles ont construit leurs nouvelles vies.

Une programmation riche, ouverte à tou.te.s, en forme d’hommage consacré à ces hommes, à ces femmes, à leurs proches aidants, aux professionnels qui les accompagnent chaque jour.

Des portraits très touchants du photographe Luc Jennepin au film "Les Figues en Avril" de Nadir Dendoune en passant par la fanfare chorégraphique de l’Éclaboussée et « Les Marches – l’Arbre Sonore » créé par Eimer Birkbeck, tous les rendez-vous racontent et exposent la vie et les quotidiens de ces personnes âgées.