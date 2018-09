Cecom : des lieux ressources pour les personnes malvoyantes

A Paris, Lille et Besançon, les centres d’orientation Cecom proposent un accompagnement gratuit pour les personnes malvoyantes.



Ouverts aux personnes malvoyanes, les Cecom ont pour ambition de préserver au maximum leur autonomie.



Sur rendez-vous, les personnes sont reçues pour un échange d’1h30.



Elles rencontreront d’abord un orthoptiste, pour faire le point sur les examens de la vue déjà réalisée, mais aussi évoquer le cadre de vie, les attentes de chacun… pour pouvoir proposer des « stratégies visuelles » adaptées au quotidien de la personne reçue.





Recommandations personnalisées





Pour les aidants aussi

Une appli pour mieux comprendre





Informations pratiques





Ensuite, unmesure les performances visuelles de la personne, réalise un examen de vue puis présente et fait essayer les aides visuelles possibles (éclairage adapté, loupes, aides électroniques…).Enfin, unest recommandé : intervention d’ergothérapeutes, psychomotriciens, de psychologues, mise en lien avec des associations, adresses de structures adaptées…L’équipe du Cecom pourra aussi renseigner sur les démarches, lespossibles.Un compte-rendu complet sera adressé à la personne ainsi qu’à son ophtalmologiste.Les centres Cecom peuvent aussi informer les aidants sur les gestes de prévention, les aides financières, donner les coordonnées d’associations.Et si vous souhaitez mieux comprendre les déficiences visuelles, vous pouvez télécharger l’ application Eye-View (iOs et Android), créée par la Fédération des aveugles de France.Eye-View permet à l’utilisateur d’observer son environnement dans la peau d’une personne touchée par une pathologie de l’œil (DMLA, cataracte, glaucome…), mais propose aussi des explications sur ces différentes maladies, les types de difficultés rencontrées par les personnes atteintes et les recommandations en cas de premiers symptômes.13 rue Moreau, 75012 ParisRendez-vous au 01 53 46 26 90 ou par mail : bassevision.cecom@fondationoptic2000.fr Institut ophtalmologique La Louvière, 20 rue du Ballon, 59000 LilleRendez-vous au 03 20 15 75 32Association Les Salins de Bregille, 7 chemin des Monts de Bregille du Haut, 25000 BesançonRendez-vous au 03 81 65 86 84