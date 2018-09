Le quotidien en famille d'accueil en série

Ambiance familiale, accueil sécurisé (les accueillants doivent être agréés par le Conseil départemental), prix moins élevé qu’en Ehpad… pourtant, l’accueil familial pour personnes âgées ou handicapées peine à décoller. Une websérie lancée ce lundi propose une immersion dans le quotidien d’une famille d’accueil.



Environ 10 000 Français ont fait le choix de devenir accueillants familiaux pour adultes. Moyennant salaire, ils accueillent chez eux une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées.



Au total, près de 15 000 d’entre eux vivaient en famille d’accueil en 2013. Un chiffre assez bas, et qui laisse 1 place sur 5 inoccupée…



L’accueil familial représente pourtant une solution intermédiaire intéressante, une formule humaine et chaleureuse.



Si elle doit évidemment être mise en place dans les règles, en choisissant un accueillant agréé sur les listes fournies par le Conseil départemental et en signant un contrat, elle est par ailleurs avantageuse financièrement.



Le coût moyen d’un accueil familial se situe en effet entre 36 € et 56 € par jour, soit entre 1090 et 1700 € par mois.



Par ailleurs, la personne accueillie peut bénéficier de différentes aides au logement (allocation de logement sociale, aide personnalisée au logement, aide sociale à l’hébergement) mais aussi, si elle y est éligible, de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa).



Enfin, elle peut également avoir droit à une réduction ou à un crédit d’impôts au titre de l’emploi d’un salarié à domicile.





L’accueil familial en série

Pour mieux faire connaître l’accueil familiale, CetteFamille, une entreprise spécialisée dans la mise en relation entre personnes accueillies et familles d’accueil, a lancé ce lundi une mini-série portant sur le quotidien en famille d’accueil. Elle met en scène Sophie, qui accueille chez elle trois femmes, Claudine, Sandrine et Françoise.Un nouvel épisode sera mis en ligne chaque semaine.