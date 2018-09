Focus : les repas des résidents et des soignants en Ehpad

Partenariats avec de grands chefs, parfois étoilés, interrogations autour du lien social, lutte contre la dénutrition, optimisation des coûts, approvisionnements, réduction des déchets… En Ehpad, les repas des résidents sont au centre de l’attention, suscitent réflexions et initiatives



Et les professionnels ?

Comment se nourrissent-ils sur leur lieu de travail ?

Au carrefour de l’affectif, du culturel et du social, le repas est un déterminant majeur de santé et de bien-être.



Dans le cadre du 11ème colloque approches non-médicamenteuses, Sabine Soubielle, directrice d’Humanitude restauration, et Béatrice Margand, responsable de l’Institut Gineste-Marescotti du Rhône-Alpes, exploreront la question du repas des professionnels et donneront des pistes de réponses visant à améliorer leur qualité de vie au travail





Au programme également





• Prendre soin de soi pour prendre soin des autres - Serge Marquis, médecin spécialiste en santé communautaire (Québec), auteur à succès de « On est foutu, on pense trop", "Le jour où je me suis aimé pour de vrai",

• Quel sens, quelle cohérence au prendre-soin ? - Yves Gineste et Rosette Marescotti, co-auteurs de l’Humanitude

• Manager dans la confiance - Dominique Pon, directeur de la clinique cardiologique Pasteur de Toulouse

• Tomber la tenue Pascal Champvert, président de l’AD-PA

• Projet d'accompagnement personnalisé (PAP) des uns et des autres - Philippe Crône, Humanitude Vie Sociale et le témoignage d'établissement labellisés Humanitude

• La médiation animale - de la ferme à la colombophilie en passant par l’équithérapie, témoignages de professionnels de terrain

• L’art pour prendre-soin - l'architecture et la culture à tous les étages

• Regarder les conflits - Vincent Chagué, spécialiste de la gestion des conflits, médiateur de la grève de l'Ehpad de Foucherans et Elodie Jean, avocate spécialisée dans le secteur sanitaire, social et médico-social



Télécharger le programme complet



Renseignements et inscription

Tel : 01 42 46 65 00

Mail : colloque@humanitude.fr



Inscriptions en ligne



Lieu

Centre des Congrès de la Villette

Cité des Sciences et de l'Industrie

30, avenue Corentin Cariou

75019 Paris

Accès métro : ligne 7, station Porte de la Villette