Exclusion numérique : 14 recommandations

Le 1er octobre est la journée internationale des personnes âgées. L'occasion de distribution de "fleurs pour la fraternité" par les Petits Frères des Pauvres avec un zoom cette année sur les risques d'isolement social quand 27 % des plus de 60 ans n’utilisent jamais Internet (*).









4 axes pour favoriser le lien social via le numérique par un plan national d'envergure





1. Améliorer l'accès au numérique en priorisant les zones blanches.



2. Rendre accesibles les équipements numériques : les recycler, favoriser la médiation et des tarifs sociaux.



3. Favoriser les usages en donnant envie aux plus âgés par des formations et des univers web-friendly



4. Humaniser l'accès aux services, au droit, à la e-administration

Renforcer le cadre juridique pour sécuriser les personnes qui demandent de l’aide et leurs « aidants numériques » concernant la protection des données, la confidentialité et les risques d’erreur.



(*) Etude frères des Pauvres/CSA menée une étude quantitative avec un volet quantitatif (1 500 répondants de 60 ans et plus) et un volet qualitatif (11 entretiens de personnes accompagnées par l’Association).

Cette étude a été financée par la Fondation des petits frères des Pauvres.