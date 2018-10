Autonomie : Pour un droit à compensation universel

Le collectif "Une société pour tous les âges" reprend son baton de pélerin au lancement de la concertation Grand Age et Autonomie par le gouvernement.

Pour mettre fin à la discrimination liée à l'âge et proposer un droit à compensation en lien avec le soutien des proches aidants.





Histoire de prestations différentes pour le même besoin d'aides selon les âges

Pas de nouveaux financements sans réforme de la gouvernance.

En 1997, les pouvoirs publics, ont décidé de créer une prestation spécifique pour les personnes âgées de 60 ans et plus, catégorie sociale unique en Europe.Or, l’OMS, en 2001, regroupe quel que soit leur âge les personnes atteintes de déficiences source de limitation d’activité et de restriction de participation sous le terme générique de handicap. Le collectif « une société pour tous les âges » qui regroupe des représentants des retraités, des personnes en situation de handicap, des professionnels du secteur médico-social, de personnes qualifiées, s’est constitué il y a 12 ans, afin que le droit formel de compensation individuelle des situations de handicap (droit obtenu après de longues années de luttes et revendications associatives et enfin inscrit dans la Loi du 11 février 2005), devienne un Droit effectif quel que soit l’âge.La création d’une « prestation universelle autonomie » évoquée par plusieurs Présidents de la République successifs a été renvoyée aux quinquennats suivants. Il vient de faire l’objet d’un engagement du Président de la République sous forme d’une loi de financement.La concertation a été lancée ce 1er octobre sous la houlette de Madame Agnès Buzyn ministre des solidarités et de la santé.Si la question de financement se pose, elle ne saurait résoudre seule la question. Le Collectif "Une société pour tous les âges" insiste sur les enjeux clés du débat :1.pour aller vers une convergence des dispositifs de compensation à tous les âges et quelle qu’en soit l’origine (handicaps, maladies invalidantes, besoin d’aide à l’autonomie liée à l’avancée en âge). Quel que soit l’âge, le droit à compensation doit être de même nature, couvrir tous les besoins à compenser pour tous.« personnes en situation de handicap » et « personnes âgées » implique de les simplifier et les adapter aux différents niveaux territoriaux en matière de financement et d’administration, des prestations et services et de leur dispensation auprès des personnes.à même d’assurer une prise en charge collective de l’aide à l’autonomie pour l’ensemble des personnes concernées, ainsi que la valorisation de tous les métiers et acteurs qui y concourent (les proches aidants notamment).En savoir plus sur le blog du Collectif " Une société pour tous les âges" (fiches pédagogiques sur les enjeux du débat).