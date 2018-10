Et surtout, prenez bien soin de vous !





Facile à dire !

La santé des aidants en question

Améliorer la santé de l'aidant... et de l'aidé

Accompagner les aidants dans leur prendre soin

*Source : Les proches aidants : une question sociétale. Accompagner pour préserver la santé, rapport réalisé par l’Association française des Aidants, février 2016.

Cette petite phrase, les proches aidants disent l’entendre souvent ! Par des intervenants professionnels essentiellement, qu’ils soient du monde sanitaire ou médico-social, à l’issue d’une hospitalisation du proche malade, ou bien encore au moment du départ des soignants venant prodiguer de l’aide ou des soins à domicile…Lorsque l’on en parle avec les professionnels, ils disent que leur temps est compté, qu’ils ne peuvent s’attarder pour prendre en compte la situation de l’aidant, et qu’en outre, ils ne sont pas formés, malgré leur souci de bien faire ; mais ce qui est sûr et certain, c’est que l’aidant fatigué ou débordé par la situation ne va pas savoir par quel bout prendre cetteCe que nous savons et qui est confirmé par des études récentes*, c’est que des proches aidants, pour certains d’en eux, sontdont les plus fréquents sont la fatigue, un épuisement physique ou psychique et un isolement social auxquels se rajoutent pour une bonne moitié des personnes interrogées lors d’un enquête réalisée il y a trois ans des problèmes de sommeil, de douleurs physiques, ou pour un quart, une prise médicamenteuse augmentée.Si l’on prend la définition de la santé de l’OMS, elle se caractérise par « un état complet de bien-être physique, mental et social et ne se réduit pas à une absence de maladie ou d’infirmités ».Autant dire que nous sommes loin du compte, surtout lorsque les aidants veulent tenir le coup, coûte que coûte, qu’ils s’interdisent d’aller mal, dans un contexte où il se sentent abandonnés par leur entourage qui se raréfie et auquel ils n’osent pas avoir recours.Alors ils subissent la course du temps, celui qu’il leur est compté, celui qu’ils n’ont plus, celui qui se transforme en mauvais temps, qui prend tant de temps à réparer et à inverser !Inverser en reprenant la définition de l’OMS, en prenant le risque de proposer aux proches aidants de prendre le temps de veiller à leur bien-être, de pouvoir le revendiquer, et de regagner des points pour se sentir en forme, tout en conciliant les fonctions d’aidant avec les autres domaines de leur vie : vie familiale et amicale, loisirs, activités physiques, activités professionnelles…Facile à dire !et qui peut aussi se sentir accablé ou responsable de la fatigue qu’il occasionne ; il suffit de leur demander !Et souvent, ils disent qu’ils n’en demandent pas tant, et quesur le territoire parfois démuni de solutions utiles aux personnes aidée, souffrant de maladies parfois invalidantes, à tous les âges de la vie ; mais les situations sont tellement différentes les unes des autres que l’on ne peut pas faire de généralités…Et pourtant, l’addition de ces singularités génère des points communs :- Le défaut d’information utile à laquelle ils peuvent prétendre pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes et leur proche,- Les problèmes de santé nécessitant le recours à des médecins formés, notamment la consultation dite « longue » prévue à cet effet,- La difficulté de trouver des temps de répit pour se poser et se reposer ou pour vaquer à ses occupations personnelles,- La difficulté de concilier vie personnelle et professionnelle.Face à ces constats, il nous incombe de développer une société qui prenne soin des aidants, ou qui les accompagne dans leur prendre soin.Surtout en ne pensant pas à leur place, ne les assignant pas à aider, en écoutant leur parole, en reconnaissant leur place, leur juste place.En les accompagnant dans leurs capacités à agir afin qu’ils déterminent pour eux-mêmes ce qu’ils peuvent et ce qu’ils veulent.