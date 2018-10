Humanitude : les Ehpad labélisés ouvrent leurs portes

A l'occasion de la journée nationale des aidants, plusieurs établissements labélisés Humanitude ouvrent leurs portes.





Les établissements labélisés dans l'annuaire d'Agevillage





Venez rencontrer les professionnels des établissements, des résidents, des personnes en situation de handicap, des familles qui répondront à vos questions lors d’ateliers, de groupes de paroles autour des principes du Label et les techniques de l’Humanitude.Plus qu’une simple liste d’adresses, l’ annuaire d’Agevillage met en lumière les établissements labélisés et laisse la parole aux familles dans ses avis clients. Vous pourrez vous faire une première idée de la qualité de vie, l’accompagnement et de la qualité du prendre soin grâce au Label Humanitude. Dans cet annuaire simplifié, moderne et efficace, vous trouverez aussi les coordonnées des services à domicile agréés, des centres de conseil ou encore des établissements de santé de votre région, accessibles en un seul clic. Au total,Fini le casse-tête et la multiplication des sources d’information.Marlene Peyresaubes | Responsable web | 01 42 46 65 00 | marlene.peyresaubes@agevillage.com Annie de Vivie | Chargée des partenariats | 01 42 46 04 63 | anniedevivie@agevillage.com