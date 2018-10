Grippe : les nouveautés de la campagne de vaccination 2018/2019

Lancée en octobre 2017 en régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, la vaccination contre la grippe en pharmacie a été couronnée de succès. Pour améliorer la couverture vaccinale des personnes à risque, de nouvelles possibilités de se faire vacciner sont ouvertes cette année.



Alors que les températures ont fortement chuté ces derniers jours, la campagne annuelle de

vaccination contre la grippe va démarrer ces prochains jours.

Certaines personnes dites à risque reçoivent un bon de prise en charge de l’Assurance maladie pour se faire vacciner gratuitement.



Il s’agit :

- des personnes de 65 ans et plus ;

- des personnes atteintes de certaines maladies chroniques.

L'an passé, une expérimentation a en effet permis aux pharmaciens des régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes de vacciner 156 479 personnes contre la grippe, soit quatre fois plus que l'objectif initial.