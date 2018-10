Handipressante, pour trouver des toilettes accessibles en un clic

Une envie pressante ? Pas de panique : l’appli Handipressante répertorie toutes les toilettes accessibles qui se trouvent autour de vous. Un outil participatif et pratique.



Développée par les étudiants en informatique de l'INSA de Rennes (Ille-et-Vilaine) en partenariat avec le Réseau Breizh Paralysie Cérébrale, Handipressante a pour objet d’apporter une solution simple et efficace aux personnes en situation de handicap.



En utilisant la géolocalisation, l’application signale les toilettes accessibles les plus proches.



Les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires, mais aussi ajouter des toilettes non répertoriées.



Une application vraiment utile, que l’on ait des difficultés de mobilité ou pas.



Disponible sur les téléphones Android.



