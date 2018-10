Bas-Rhin : un « plan d'urgence » pour les Ehpad et les aidants

La population du Bas-Rhin, comme celle du reste de la France, vieillit. Pour accompagner les aidants et les établissements d’hébergement (Ehpad) en difficulté sur le territoire, le Conseil départemental a donc décidé de lancer un « plan d’urgence », doté de 4,5 millions d’euros et recentré sur l’humain.



« Moins d’administration et plus d’humain », tel est le mot d’ordre de ce plan départemental, qui a pour but de soutenir les professionnels comme les familles.



Un « plan d’urgence bienveillant », qui se traduit d’abord par une meilleure écoute des proches, via des rencontres « pour recueillir leurs difficultés et leurs attentes ».



Mais il s’agit aussi d’encourager les bonnes pratiques, de revaloriser les métiers du grand âge et de réfléchir à de nouvelles solutions pour accueillir et prendre soin des plus âgés.



Selon 20 minutes Strasbourg, une équipe de remplacement volante va ainsi être mise en place début 2019. Une quinzaine de personnes pourront ainsi pallier les absences dans les établissements et permettre un meilleur accompagnement des personnes âgées dans le département.