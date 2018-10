Loi grand âge : participez à la consultation citoyenne

Le 1er octobre a été donné le coup d’envoi de la double concertation en vue du vote d’une loi grand âge en 2019. Tandis que les professionnels se réunissent en groupe de travail, les citoyens sont invités à participer à une consultation en ligne. Explications pour faire entendre sa voix.



D’un côté, des représentants de l’Etat, des collectivités, des professionnels, des usagers vont se réunir en ateliers entre octobre et janvier prochain.



Répartis en 10 groupes de travail, ils plancheront sur :





La gouvernance et le pilotage, vers un possible cinquième risque

Les droits, les prestations et le reste à charge

Les financements

Le parcours des personnes âgées

La prévention de la perte d’autonomie

Les métiers du grand âgé

Les aidants, la famille et les bénévoles

Les nouvelles solutions (services…)

Le cadre de vie

L’hôpital et la personne âgée

De l’autre, ce sont les citoyens qui sont consultés, principalement via la plateforme en ligne Make.org « pour mieux prendre soin de nos aînés » de manière concise (limite de 140 caractères) et respectueuse sur le site et/ou de voter pour celles des autres participants.A l’issue de ce délai, l’ensemble des propositions seront analysées et classées par un algorithme avant d’êtreEn parallèle, 60 personnes âgées, professionnels et aidants participeront à des entretiens individuels et à des groupes d’expression, tandis que des forums seront organisés en région. L’objectif étant de donner la possibilité aux premiers concernés de s’exprimer.