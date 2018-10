Aidants, Silver Show : Des initiatives primées partout en France

Cette semaine une multitude de projets primés à découvrir et partager destinés aux proches aidants, aux personnes qui avancent en âge, aux professionnels de l'aide et du soin.



Prix du Collectif Je t'aide dans le cadre de la journée nationale des aidants

Coup de coeur au programme de méditation Pleine Conscience pour se ressourcer

Créé par l ’association OSE (Oeuvre de secours aux enfants), le club des aidant·e·s est un lieu d’écoute et de soutien des aidant·e·s dont le proche souffre d’une maladie neuro-dégénérative. ​Il propose des séances de méditation pleine conscience​. ​Le protocole est validé scientifiquement et permet d’offrir aux aidant·e·s ​« une ouverture vers un possible répit avec eux-mêmes pour mieux faire face aux défis qui se présentent dans leur vie » précise Patrick Visseq, infirmier et instructeur en méditation pleine conscience.Le Comité angevin d’aide aux aidant·e·s​,​co-animé par l'UDAF 49 et le CCAS de la Ville d'Angers​, ​ont développé un support pour accompagner les aidant·e·s, sous forme de fiches : « je réalise que je suis un aidant », « je prends conscience de mon état de santé » et « je sais où m’informer ». ​Outil ludique, innovant et attractif, il a été testé par des aidant·e·s et des professionnels du secteur.Le centre hospitalier Jean Coulon, à Gourdon a créé une ​maison des aidant·e·s​, l’Oustal. Les aidant·e·s seront accueilli·e·s par une infirmière et une psychologue, voire une assistante en soins si besoin. L’Oustal leur permettra de découvrir de nouvelles activités de détente et de plaisir dans une salle d’activité physique adaptée". My Extra'Box, un accompagnement des familles en situation de handicap.Créée par Sonia Sammou, maman aidante de Lina atteinte d’une maladie génétique rare et d’autres parents aidants, ​My EXTRA’box propose de nombreux outils, guides, fiches présentant les différents types de handicap, site internet traitant de questions administratives, financières et choix de matériel. Une application mobile proposera un carnet de suivi de l’enfant et un système de géolocalisation des familles, pour s’entraider. ​L’association JADE, Jeunes AiDants Ensemble propose des ateliers de cinéma-répit en Ile-de-France depuis 4 ans. Chaque jeune aidant·e peut réaliser son propre film. Ces ateliers en résidence sont gratuits et leur offre un temps de répit, la possibilité d’exprimer leur ressenti, leurs rêves, leurs difficultés ou leurs attentes via un média artistique.​ ​- Les Opticiens mobiles et leur programme de prise en charge de la basse vision sur les lieux de vie- Kerostin Mobility Solution - Wheel4stairs : des roues qui se transforment à la demande en roues crantées pour monter des marches- Aix International - Enfile Bas (de contention) Stockeez- Espen - Engagement des salariés dans la performance de l'entreprise au travers de questionnaires- Brigitte Croft Conseil et Associés : Numsap intégrant l'impact de la transformation numérique sur l’autonomie et la mobilité professionnelle- C-Cohérent, Assistance à maîtrise d'usage des transformations et construction d'espaces.- Fingerstips - Viktor, l'aidant numérique et un concert en Live diffusé sur les télévisions des salons et salles de vie des établissements « VIA » les coussins Viktor- Triple W Europe - DFree, capteurs pour déterminer les besoins en produits d'incontinence- ID 1 Life : concepteur d'une carte d'identité médicale- Résidence Les Lys Orpéa : film documentaire "Dis-leur que je sens et je suis" (art-thérapie)- Résidence Les Jardins de Grasse, Orpéa et son atelier de création de parfum- Le Centre d'accueil de jour Les marronniers du CCAS de Dijon et ses accueils personnalisés.- Groupe Emera : voyâge à travers une valise disponible en résidence pour (re)découvrir des régions de France grâce à une odeur, une photo, un son…- Résidence Victoria, Orpéa pour l'atelier solidarité au bout du fil (et aiguilles) avec la création de vétements- Résidence Les Mimosas Orpéa, pour son accueil d'un futur chien d'aveugle- Résidence Estérel, Domus Vi pour la création d'une pièce de théâtre par les résidents accompagnés d’artistes, du personnel de l’EHPAD, des familles, enfants et bénévoles- Ccas Arcachon et don programme d'actions de prévention coordonnées en Nouvelle Aquitaine.