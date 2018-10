Semaine bleue : les seniors mobilisés pour préserver la planète

Cette année, la Semaine bleue (semaine des retraités et des personnes âgées) s’est choisi l’environnement pour thème. Partout en France seront organisés des centaines de conférences, ateliers et autres événements autour du respect de notre planète. L’occasion de rappeler, aussi, que les plus âgés sont eux aussi mobilisés face aux défis écologiques qui nous attendent…



Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ! Telle est la thématique retenue pour cette Semaine bleue 2018.



« Les seniors, les aînés, les personnes âgées, les vieux, peuvent se révéler de puissants vecteurs d’édification d’une société plus respectueuse de son environnement », rappellent les organisateurs de la manifestation.



Qu’il s’agisse de recyclage, de limitation des émissions carbone, de confection de produits durables ou même de militer pour préserver notre planète, les personnes âgées sont elles aussi mobilisées.



Utilité sociale

Comme les Grands-parents pour le climat , une association française lancée en 2016 qui a pour ambition de « contribuer à léguer à nos petits-enfants un monde habitable et plus solidaire ».Ou, à titre individuel, toutes ces personnes, nés avant la société de consommation, dont les habitudes de vie constituent autant de bonnes pratiques qui reviennent au goût du jour : alimentation de saison, emploi de bicarbonate de soude pour faire le ménage, réutilisation des vieux journaux pour emballer les épluchures…En maison de retraite aussi, des initiatives émergent, comme en témoigne la démarche Add’Age ou la charte Mieux manger, moins jeter en Ehpad , née en 2015.Des pratiques durables, et bien d’autres, à découvrir au cours de la