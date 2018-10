Pistes pour lever les freins à l'adaptation du logement

La Matinale « Regards croisés sur l’habitat sénior » organisée par Silver Valley avec la CNAV Ile de France a réuni une centaine de professionnels et d'experts ce 3 octobre en région parisienne.

Comment lever les freins à l'adaptation de l'habitat ? Trois questions à Christiane Flouquet, directrice de l'action sociale de la CNAV Ile de France (Caisse nationale d'Assurance Vieillesse).





Agevillage : Quels freins à l’aménagement de l’habitat vous ont le plus interpelée ?



Christiane Flouquet : Il faut d’abord rappeler que rester chez soi est le souhait d’une majorité de Français. Pour les retraités, le logement n’est pas seulement un lieu de vie mais l’expression de son identité et de son ancrage dans son environnement. D’autant plus qu’ils passent plus de temps à domicile.

Nous identifions plusieurs freins à l’adaptation du logement :

- le statut de locataire ou de propriétaire impacte la capacité ou la volonté de faire des travaux d’adaptation, avec des variations en fonction des ressources et de l’environnement du logement. On ne projette pas son avenir de la même manière en zone rurale ou urbaine !

- le coût des travaux et son corollaire le reste à charge constituent bien sûr un facteur majeur de blocage.

Mais il me parait essentiel d’insister sur le frein moins évident que constitue la perception par l’occupant de l’état de son logement, de l’adaptation de celui-ci au vieillissement : il est difficile d’anticiper cette adaptation nécessaire. Dans le cadre de notre politique de soutien à l’aménagement, nous identifions les besoins et essayons de les traiter avec des aides aux travaux, mais souvent trop tard !



Agevillage : La Cnav Ile de France mise sur le soutien à la prévention dans l’habitat : comment ?



Christiane Flouquet : face à ces difficultés, la Cnav – et des caisses de retraite en inter-régimes (RSI, MSA) – s'engagent dans le développement d’une sensibilisation à l’aménagement au plus tôt.



Dans un contexte de traitement populationnel des risques, nous intervenons auprès de tous les assurés dès le passage à la retraite par la diffusion de messages via une plaquette, mais aussi par une offre francilienne d’ateliers déployés par le Prif (Prévention Retraite Ile de France).

Six mois après le passage à la retraite, les ateliers "Tremplin" informent sur les comportements favorables au bien vieillir (ateliers développés en partenariat avec la Mutualité française). Nos ateliers soutiennent aussi la notion de "bien chez soi » avec l’opérateur Soliha. Cet atelier aborde toutes les problématiques liées à l’aménagement de l’habitat en fonction de l’avancée en âge.

Nous avons également développé un site Internet « j’aménage mon logement » créé en 2014 avec Agevillage.com, qui s’appuie sur une démarche pédagogique et ludique.



Agevillage : La Cnav investit aussi le champ de l’habitat social : pouvez-vous nous en dire quelques mots ?



Christiane Flouquet : La prise en compte du contexte particulier que représente le vieillissement dans le parc social (20% des retraités franciliens vivent dans le parc social) s’est traduit par un rapprochement des différents acteurs. Au niveau national, la CNAV et l'USH (Union Sociale de l'Habitat) ont signé une convention en septembre 2016 et en Ile de France également, des conventions ont été conclues avec les Bailleurs sociaux depuis 2016, ainsi que des actions partenariales avec l’Aorif (Union Sociale pour l'habitat Ile de France).

Pour la Cnav l’enjeu est d’abord la connaissance de ce public afin de faciliter son accès à son offre globale de prévention, par la promotion de comportements et de pratiques (comme l’adaptation des logements et l’accès aux actions collectives).

La mise en œuvre de ces conventions-cadres pluri-annuelles permet de prendre en compte avec souplesse et réactivité les demandes d’adaptation des locataires dans le diffus -jusqu’à 3 500euros dans le logement- mais aussi aux besoins d’adaptation lors de réhabilitations.

Elles prévoient aussi le développement d’actions partenariales visant à favoriser autrement le bien-vieillir, notamment par l’accès des bailleurs sociaux aux projets innovants soutenus par la Cnav.



Pour bénéficier de ces programmes : contacter la CNAV Ile de France.