Quatre informations à connaître sur l'Allocation personnalisée d'autonomie

Le ministère de la Santé vient de publier des chiffres sur l’Allocation personnalisée d’autonomie, perçue par 1,3 millions de Français vivant pour moitié à domicile, pour moitié en Ehpad. Des données qui livrent de précieuses informations…





Les bénéficiaires perçoivent l’Apa pendant 3 ans et sept mois en moyenne

Dans huit situations sur dix, les droits à l’Apa s’arrêtent en raison du décès du bénéficiaire.

Plus une personne commence à percevoir l’Apa jeune, plus elle la percevra longtemps.

L’allocation moyenne à domicile se monte à 533 euros par mois.

Ce qui ne signifie pas nécessairement qu’une personne âgée en perte d’autonomie n’a besoin d’aide que durant cette période.La présence d’aidants, la méconnaissance de ses droits peuvent expliquer ce résultat.L’entraide au sein du couple, notamment, retarde la demande d’aide.Pour rappel,En cas de déménagement, lors d’une entrée en maison de retraite (Ehpad), l’allocation doit continuer d’être versée.N’hésitez pas à vous rapprocher des services du Conseil départemental pour signaler le changement de situation et connaître la marche à suivre.Généralement, la demande n’a lieu qu’au moment où les besoins quotidiens engendrent des coûts financiers ou humains trop importants.Mais même si 99 % des plans d’aide Apa contiennent des aides humaines (heures d’aide à domicile…), l’allocation peut aussi server à acheter du matériel ou aménager le logement, et donc être uitlie même si les besoins d'aide sont modérés !Si la somme et le plan d’aide sont inusffisants, vous pouvez demander une nouvelle évaluation de la situation aux services du Département pour réajuster l’aide. La durée de perception de l’allocation personnalisée d’autonomie - Des profils de bénéficiaires très différents, Trouver les coordonnées des Conseils départementaux sur l’annuaire d’Agevillage

