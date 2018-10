Journées portes ouvertes : des Ehpad ouverts sur l'extérieur

Pas facile, quand on est aidant, de trouver sa place une fois son proche entré en Ehpad. Pourtant, la relation d’aide ne se rompt pas. Pour mettre en lumière cette réalité, plusieurs établissements labélisés Humanitude ont fait le choix d’ouvrir leurs portes à l’occasion de la Journée nationale des aidants.



Aux Mimosas, à Commequiers (Vendée), une soixantaine de personnes sont venues participer à la Journée portes ouvertes.



Au programme, la découverte des techniques et approches employées au quotidien pour prendre soin des résidents, mais aussi une présentation des préparations texturées, adaptées aux capacités de mastication de chacun et réalisées par les cuisiniers.



Une journée conclue par un goûter convivial, partagé avec les résidents.



Forte affluence également à la Croix Rouge Russe, à Nice, qui a accueilli plus de 100 visiteurs, dont Joëlle Martineaux, adjointe au Maire déléguée à la Solidarité, aux Affaires sociales, et aux Handicaps.



Des visiteurs qui ont pu là encore se plonger dans le quotidien de l’Ehpad à travers un atelier d’immersion en situation de vieillesse, un parcours de psychomotricité géant, une exposition photos sur l'Humanitude et une présentation des dispositifs d’accompagnement et d’accueil des seniors.



« Tout au long de la journée, personnels médico-sociaux, directeurs d’autres établissements du 06, familles et futurs résidents ont pu découvrir dans un climat de gaieté et de fête les principes qui font le succès de la prise en charge dans cette structure », se réjouit Fanny Bihoreau, la directrice de l’établissement.



