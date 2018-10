Deux nouvelles solutions de répit pour les aidants

Enfin ! Après de longs mois de travaux, la Maison du répit de Lyon a ouvert ses portes le 1er octobre.



La structure, créée par la Fondation France Répit et gérée en partenariat avec la Fondation OVE a pour ambition d’offrir du répit « pour les familles éprouvées par la maladie, le handicap ou la dépendance à domicile ». Elle est située à Tassin la Demi-Lune, à 10 minutes du centre de Lyon.



Dotée de 21 chambres et studios, mais aussi d’espaces communs dédiés au bien-être, aux activités ou à la détente, elle accueillera des personnes âgées de 0 à 60 ans, malades ou en situation de handicap, résidant dans la Métropole de Lyon, avec ou sans leur proche, à hauteur de 30 jours par an.



Une équipe mobile de répit, composée de médecins, infirmière, psychologues et assistante sociale viendra en amont évaluer la solution au domicile des aidants.



Sur place, l’équipe de la maison réunit une vingtaine de professionnels et une centaine de bénévoles.



SOS répit, pour trouver une solution d’accueil temporaire

2 975 places pour adultes handicapées

15 179 places pour personnes âgées

Pour tous les autres aidants, le Grath (groupe de réflexion et réseau pour l'accueil temporaire des personnes en situation de handicap) a lancé début octobre SOS répit Sur cette plateforme en ligne sont répertoriées toutes les disponibilités en matière d’accueil temporaire pour les personnes en perte d’autonomie.Il peut s’agir d’hébergement temporaire, d’accueil temporaire de jour, d’accueil temporaire à domicile ou de séjours aidants/aidés.SOS répit est en lien avec 4 168 établissements qui représentent, dont