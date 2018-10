Bonne nouvelle : les droits des aidants progressent... doucement

Petit à petit, les droits des aidants s’étendent. Le point sur les dernières avancées.





Le don de jours de congé ouvert aux militaires

Une aide concrète pour les postiers aidants

La création d’une autorisation spéciale d’absence de 3 jours par an pour effectuer des démarches administratives et médicales ;

L’élargissement des possibilités de télétravail ;

Plus de souplesse dans l’organisation des horaires de travail.

Une proposition de loi pour rémunérer le congé de proche aidant





Un décret publié mardi 9 octobre au Journal officiel permet aux militaires et aux agents des armées de bénéficier du « don de jours de permissions et de congés de fin de campagne » s’ils aident un proche âgé ou handicapé. Permis dans le privé depuis la loi du 13 février 2018 , ce droit devrait être prochainement étendu à tous les agents publics. Agevillage ne manquera pas de vous informer de la parution du prochain décret.Le groupe La Poste a signé en septembre un nouvel accord avec les syndicats , pour de nouvelles mesures destinées à faciliter le quotidien des postiers aidants, et notamment :La proposition de loi déposée par la sénatrice (Union centriste) de l’Essonne a été adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat le 10 octobre. Prochaine étape le 25 octobre, où la proposition sera débattue en séance publique en première lecture. A suivre…