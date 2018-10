Inventer l'habitat partagé de demain

L'association Familles Solidaires se mobilise pour offrir aux personnes fragilisées par l'âge ou le handicap de vivre avec et comme les autres. Elle cherche à promouvoir des habitats partagé et accompagnés (HAPA), inclusifs, en colocations ou en coopérative, en lien avec les services de proximité partout sur les territoires.

Au regard des solutions institutionnelles que la société propose, l'association invite les familles, les aidants, à ne pas lâcher leurs envies, leurs projets, leurs rêves d'habitats adaptés. Une assemblée de félés qui veulent désapprendre des images du grand âge, du handicap, qui veulent partir d'une page blanche, aider à choisir un mode se vie sans subir, offrir un espace respectueux pour chacun, sortir de la souffrance tout en regardant leurs limites.

D'où l'idée du prix "Lachpa" pour "Les Aidants Concepteurs d’Habitats Partagés et Accompagnés" , sous le haut Patronage de Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, avec le soutien d'Ag2r La Mondiale.





Les projets lauréats Lachpa 2018

#Lachpa (Ne lâche pas) l'envie de vivre chez toi : T'HandiQuoi ? en Ile de France (communauté d'agglomération de Paris/Saclay), en interpellant les élus locaux, en lien avec l'expertise d'association comme Valentin Haüy (AVH) pour adapter les futurs logements à la déficience visuelle.#Lachpa qu'on est tous solidaire en région Auvergne/Rhone Alpes : un projet intergénérationnel, soutenant et accompagnant jusqu'au bout de la vie.#Lachpa les oiseaux rieurs près de Troyes dans la région dans le Grand Est : un habitat partagé, familial, pour proprétaires et locataires."Lachpa le vivre au village à Bue en Sancerre (Région Centre) sur le site d'une grande maison familiale à rénoverParis coup de coeur du public : #Lachpa l'espoir à Bondue dans le Nord : un projet de logement durable à 6 personnes avec un handicap mental, dans un cadre familial (maisonnée), avec une activité quasi professionnelle de maraichage en permaculture.Lachpa ton pallier à Pezenas en Languedoc Roussillon : accompagner les personnes atteintes de maladies neuroévolutives, chacune chez soi, tout en mutualisant les aides pour un accompagnement quotidien compétent.#Lachpa le désir de te sentir chez toi : un projet en Rhône-Alpes porté par des parents d'enfants en situation de handicap et s'appuyant sur la domotique#Lachpa la Coloc des billes de clown : inventer un logement pour trois filles à la fragilité joyeuse à Forcalquier en PACA ouvert vers d'autres co-locataires (artistes)#Lachpa ton droit de vivre avec les autres : vers la création d'une maisonnée en Occitanie avec un projet de vie en société pour des adultes porteurs de handicap sévère#Lachpa l'inclusion avec Ad-Viva Cité à Voiron en Isère vers la création d'un habitat intergénérationnel inclusif adapté aux personnes porteuses d’un handicap mental, inspiré du projet développé à Arras (ilôt Bonsecours) par l’association Down-UpNos seniors, on ne les #lachpa à Bonnevent Velloreille en Bourgogne-Franche Comté : projet de Maison de Marypaul, une colocation au cœur du village pour huit personnes et des espaces communs avec un personnel dédié.Me #lachpa, j'ai un projet d'habitat super sympa à Angers avec Autisme 49 : avec une maison adaptée, sécurisée où chacun a son intimité et des liens vers les professionnels comme le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) Autisme.#Lachpa un travail et ton toit à Lyon ou son agglomération porté par DiverCité vers des logements conçus autour de trois dimensions : l'habitat, l’emploi et l’accompagnement vers l’autonomie de personnes atteinte d'un trouble de spectre autistique, sans déficience intellectuelle.#Lachpa le vivre ensemble à Nantes - Quartier de Chantenay : projet d'une association médicosociale et d’un redéploiement de l’offre de l’APAJH pour autofinancer le lieu de socialisation et la présence de nuit. Ce projet bénéficiera d’une « recherche-action » sur le potentiel inclusif du quartier menée par le CNRS et l’Université de Nantes.Pour retrouver tous les projets primés "Lachpa" : cliquez-ici