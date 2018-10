10eme journée mondiale de l'hygiène des mains

La journée mondiale du lavage des mains ce 15 octobre est l'occasion de rappeler l'importance de ces geste simples pour soi, pour ses proches et ainsi réduire de 25 à 50% le risque de maladie respiratoire ou intestinale.

Vive l'eau et le savon !





Parce que 80% des microbes se transmettent par les mains, Comment s'en protéger ?



Juste avec de l'eau du robinet et du savon, rappelle le Dr Philippe Beaulieu, responsable du pôle Eau et Santé du Centre d'Information sur l'eau.

- se laver la paume, le dos de la main, les doigts et leurs interstices,

- faire durer le lavage de 30 à 60 secondes (chanter "joyeux anniversaire" comme le héros hippocondriaque du film "Wwhatever work" de Woody Allen)

- sécher avec une serviette propre ou un papier à usage unique.

Mieux vaut éviter les lingettes antiseptiques. Peu écologiques, elles ne sont pas toujours efficaces contre les bactéries qui au bout d’un moment, deviennent résistantes à l’effet antiseptique.

À l’extérieur, on peut avoir recours à un gel hydro-alcoolique. Mais rien ne vaut l'eau et le savon.





Quand se laver les mains ?



Avant de préparer le repas et de manger, de prendre soin d'une personne fragilisée, de nettoyer une plaie.

Après avoir manipulé des animaux, être allé aux toilettes, avoir ouvert une porte notamment dans les lieux publics (magasins, restaurant, transports en commun…).





Laver nos téléphones



Penser aussi à nettoyer régulièrement les objets du quotidien comme les téléphones, les tablettes, les claviers. Sans oublier de changer régulièrement les serviettes et torchons.