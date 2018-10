Aidants : où trouver du soutien ?

Au-delà des associations de famille et d’aidants, qui font un travail formidable sur tout le territoire, il existe une multitude de possibilités de soutien portée par des structures variées. Tour d’horizon.



La Fondation Médéric Alzheimer a enquêté auprès de 14 400 structures, pour dresser un état des lieux des activités et des interventions proposées.



Des résultats qui permettent d’établir une cartographie des différentes propositions*, et des besoins auxquels elles répondent.





Les activités pour les aidants seuls





Pour un entretien individuel avec un professionnel (psychologue ou autres) : accueil de jour, centre mémoire, Ehpad, associations, Clic et autres lieux d’information ou de coordination gérontologique, plateforme de répit

Pour participer à un groupe de parole ou une rencontre entre aidant : accueil de jour, centre mémoire, Ehpad, associations, plateforme de répit

Pour suivre une formation : plateforme de répit, associations, centre mémoire

Pour assister à une conférence : plateforme de répit, Clic, centre mémoire

Pour participer à une activité bien-être : plateforme de répit





Les activités partagées par les aidants et les aidés





Pour participer à des activités culturelles ou artistiques : plateforme de répit

Pour bénéficier de visites ou de soutien à domicile : Clic, plateforme de répit

Pour participer à des cafés rencontre : associations

Pour participer à des activités festives : accueil de jour, plateforme de répit, associations, Ehpad

Pour participer à des sorties : plateforme de répit, Ehpad





Les activités destinées aux personnes aidées





Activités culturelles : accueil de jour, Ehpad, associations

Activités fonctionnelles (cuisine, travaux manuels, jardinage) : accueil de jour, associations, Ehpad

Entretien individuel avec un psychologue : accueil de jour, associations, Ehpad

Rencontres intergénérationnelles : Clic, Ehpad, accueil de jour

Activités bien-être : Clic, accueil de jour, Ehpad

Activité mémoire/stimulation cognitive : Clic, accueil de jour, Ehpad

Activités avec des animaux : accueil de jour, Ehpad

Retrouvez les adresses de ces structures dans l’annuaire d’Agevillage * A noter : nous citons ici les, ce qui ne veut pas dire que ces activités ne sont pas proposées par d’autre type de structure.Par exemple, au moins 40 % des associations proposent des formations pour les aidants, elles sont donc citées. Ce qui ne signifie pas que certains Ehpad n’en proposent pas.Source : Activités auprès des aidants et des personnes malades dans les dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer, Observatoire de la Fondation Médéric Alzheimer, numéro 52, octobre 2018.