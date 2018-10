Proches, aidants : des outils pour mieux comprendre les handicaps

Lorsqu’on est confronté au handicap d’un proche, d’un collègue, d’un ami, il n’est pas évident de savoir comment communiquer, de connaître les bons gestes, les bonnes façons de faire. Parce qu’aider, ça s’apprend, gros plan sur deux outils en ligne.



Tout juste lancé, le site savoiraider.org de la Fédération des aveugles de France s’adresse aux aidants de personnes âgées en situation de déficience visuelle.



Très complet, il a pour objectif d’aider les aidants à mieux comprendre les difficultés de leur proche, selon la pathologie (cataracte, dégénérescence maculaire liée à l’âge, glaucome, rétinopathie diabétique) mais aussi de les aider à aider, en distillant des conseils pratiques au quotidien.



Adresses utiles, conseils pour faire les courses, pour trouver sa place d’aidant… Chaque sujet est traité sous forme de vidéos, accompagnées de fiches téléchargeables.



Encore en construction, le site proposera à terme une trentaine de sujets.



Plus généraliste, le guide Petit memento sur le handicap à l’attention des personnes présumées valides a pour but de mieux faire connaître le handicap et améliorer les relations humaines dans la Cité. Il a été concçu par le délégation ministérielle à l'accessibilité.



« De nos jours, la plupart des gens ont une vision restrictive s’apparentant presque à un cliché du handicap, en imaginant automatiquement une personne en fauteuil roulant, avec des malformations physiques, ou une canne blanche à la main. Il ne faut cependant pas oublier qu’un handicap n’est pas toujours visible ! 80 % à 85 % des personnes handicapées sont atteintes d’un handicap invisible. Une large majorité pas toujours reconnue et pourtant non négligeable », écrit Brigitte Thorin, déléguée ministérielle à l’accessibilité en introduction du guide.



Pour chaque grande famille de handicap (auditif, mental, moteur, psychique, visuel), les auteurs commencent par donner quelques faits et chiffres, mais évoquent surtout les besoins des personnes concernées, leurs principales difficultés, et rappelle les règles de savoir-être.



Ainsi, il faut éviter de toucher une personne malentendante, de lui taper sur l’épaule pour entrer en contact avec elle mais solliciter son attention et attendre qu’elle vous regarde, explique le guide.



Il indique aussi les bonnes manières de communiquer.



Un outil particulièrement utile pour tous les proches d’une personne en situation de handicap.



Consulter le guide