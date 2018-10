Prix Marpa : maisons pour personnes âgées

Le 11 octobre dernier, les Prix de l’Innovation Marpa ont récompensés dix lauréats à Paris remis par Patricia Saget Castex, présidente de la Fédération nationale des Marpa (Maisons d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie) et Pierre-Marie Chapon, expert en vieillissement.

Doté de 73 000 €, ce prix a reçu le soutien de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Il vise à soutenir des actions innovantes favorisant la création ou le développement des services au sein des Marpa.





1er prix au groupe des Marpa de Côte d’Or : Les Tilleuls, l’Albizias et L’aube d’or (21) pour le projet «L'animal au cœur de notre quotidien».



Deux des Marpa ont déjà un chien. La troisième Marpa va en accueillir un de la SPA choisi avec l’association AZCO. Un membre de chaque équipe, un résident de chaque Marpa et des bénévoles vont être formés pour animer des ateliers canins en lien avec les ressources du territoire (associations, écoles). D’autres projets sont prévus : poulailler pédagogique, aménagement d’un espace « petits rongeurs », création d’un bassin aquatique …



2e prix Marpa au Dr François Jubin à Lauzès (46) pour le projet «Le jardin extraordinaire et marpapoule»



Deux résidents de la Marpa sont à l’origine de ce projet qui consiste à créer un jardin adapté et connecté. Il permettra la réappropriation de leur savoir et de leur technique de jardinage, le développement de l’activité physique de plein air avec la mise en place de modules d’exercices sécurisés, de jardinières, d’un poulailler et d’un clapier. La stimulation intellectuelle est favorisée avec la récolte des légumes et des fruits (traçabilité, suivi, réalisation de compotes et de confitures avec livre de recettes et de savoirs), l’entretien des jardinières, du poulailler, du clapier.



3e prix à la Marpa les Marnières à Blancafort (18) pour le projet «Automobilité PLUS»



Une voiture électrique Zoé, écologique, est mise à disposition des résidents (borne sera installée sur le parking de la Marpa) mais elle va permettre aussi d'aller chercher les retraités de la commune ayant des difficultés de mobilité afin de partager le repas. La voiture sera aussi mise à la disposition des aidants, des familles, des élus, du personnel de la Marpa. Zoé sera habillée du logo Marpa avec les coordonnées téléphonique. Elle naviguera sur la commune ainsi que les communes environnantes.



4e prix à la Marpa Cap Soulé à Saint-Plancard (31) et la Marpa de Couture d’Argenson (79) pour le projet «Espace bien-être et détente dans le jardin»



Les jardins des Marpa vont être équipés d'un parcours adapté aux résidents et à leurs capacités physiques avec un espace bien-être et détente. Le personnel de la Marpa interviendra auprès des résidents. Ils seront des lieux de promenade et d’exercices physiques (pour éviter les chutes) ouverts sur l’extérieur (séniors et enfants du territoire).



Prix spécial du jury au Réseau des Marpa du Pas de Calais (62) pour le projet d'équipements centrés sur la transition numérique adaptée



Les 9 Marpa du réseau vont répondre aux enquêtes de l'Observatoire des fragilités et des constats verbalisés par les résidents et le personnel des Marpa. Ils vont équiper le réseau Marpa de tablettes et d’ordinateurs, former les professionnels Marpa à leur utilisation pour accompagner individuellement ou collectivement les résidents et la population locale en demande, créer des espaces de communication à distance au sein des résidences.



En savoir plus sur le réseau des Marpa (Maisons d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie) : www.marpa.fr