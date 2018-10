Adoucir les troubles : armoires et sacs à farfouille

Face aux maladies neurodégénératives, neuroévolutives à des stades avancés, les proches aidants sont parfois démunis pour proposer des activités adaptées. Des armoires à fafouille découvertes au Québec au Sac d'Agustine, l'idée est de proposer des supports doux, ajustés, personnalisés.



Armoires à trésors

Des tiroirs emplis d'objets usuels pour les pro du bricolage, les férus de jardinage, les experts du tricotage, les couturiers hors pair, les passionnés de musique, de peinture... les structures spécialisées s'équipent de ces armoires à fafouille sources d'objets de diversion quand l'angoisse monte, que la personne semble s'ennuyer et cherche à partir.

Chez soi aussi, on peut préparer une série d'objets favoris, préférés, des magazines, des BD, des photos qui seront autant de supports pour détourner l'attention vers un sujet positif et souriant.



Le sac d'Augustine

C'est l'infirmière d'un service dédié aux personnes malades Alzheimer qui a eu l'idée d'adapter un sac en tissu contenant différentes matières, évocatrices du vécu et des habitudes de la personne qui le manipule. Ce sac renferme ainsi des éléments de tissus, des rubans, des petits objets, accrochés entre eux et fixés à l'intérieur pour éviter que le contenu ne s'éparpille. Les éléments textiles sont issus de récupération, respectant ainsi les objectifs de développement durable. Les familles, les aidants sont invités à répertorier les tissus qui parleront le plus à leur proche malade.

Une version "nuit" du sac ne comporte aucun élément rigide ou potentiellement blessant, sans fermeture éclair, ni accroches plastiques. Velours, mousseline, cotons, soies, éponges.... les tissus sont choisis pour leur douceur au toucher et les coloris pastels visent l'apaisement.

Ce sac d'Augustine est décliné en version femme et mixte. En savoir plus : www.lesacdaugustine.net



Voir sa présentation la présentation du Sac d'Augustine sur Youtube, le point de vue de professionnels, son utilisation récente dans un établissement suisse