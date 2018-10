Longévité : des prévisions pour mieux prévenir les risques

Selon une étude publiée la semaine dernière par des chercheurs américains, des bouleversements sont à prévoir en matière d’espérance de vie d’ici à 2040.



Pour les Français, de bonnes nouvelles : notre pays devrait conserver sa huitième place, avec une espérance de vie qui gagne deux années par rapport à 2016 pour atteindre 84,3 ans.



La Chine devrait elle gagner 5,6 ans, et passer ainsi de la 68ème place en 2016 à la 39ème en 2040.



Les Etats-Unis et le Canada, en revanche, devraient voir leur classement baisser, en raison d’un allongement de la vie qui se ralentit. Les Etats-Unis perdraient ainsi 21 places au classement (de 43ème à 64ème) et le Canada 10 places (de 17ème à 27ème).



Dans ces projections, les chercheurs voient une formidable opportunité de se recentrer sur la prévention. Selon eux, la plupart des décès prématurés s’expliquent par l’hypertension artérielle, l'obésité, un taux élevé de sucre dans le sang, le tabac et l'alcool.





Quid des fameuses « blue zones » ?

Japon, Grèce, Costa Rica et Italie ont pour point commun d’abriter des « blue zones », c’est-à-dire desLe Japon resterait en haut du classement, mais perdrait sa première place au profit de l’Espagne. La Grèce gagnerait 6 places et l’Italie une, tandis que le Costa Rica en perdrait une.Mais le territoire des « blue zones » est plus restreint, et les chercheurs y ont identifié des1. favoriser l'activité physique naturelle2. avoir un plan de vie que l'on puisse exprimer en se levant le matin.3. prendre le temps chaque jour pour méditer, faire la sieste, prier ou prendre du bon temps avec ses amis.4. manger avec sagesse et s'arrêter de manger lorsque l'estomac est aux 4/5 plein.5. manger plus de légumes, fruits, céréales, moins de viande et moins de nourriture provenant de l'industrie alimentaire.6. adopter un comportement sain par rapport à l'alcool tout en sachant qu'un verre de vin par jour reste bénéfique.7. mettre l'accent sur le rôle de la famille est essentiel avec une attention particulière aux enfants et parents âgés.8. reconnaître l'importance de la religiosité et de l'appartenance à une communauté de foi, quelle qu'elle soit.9. étendre le cercle de ses amisDe bons conseils à adopter pour faire mentir les prévisions en matière d’espérance de vie !Source : projections d’espérance de vie par l'Institut de métrique et d'évaluation de la santé (IHME) de l'université de Washington ( lire l’article en anglais