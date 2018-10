Mon proche ne veut plus manger, que faire ?

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées peuvent conduire à des difficultés lors des repas : la personne malade ne s’alimente pas, semble perdre l’appétit… Pistes pour des repas plus sereins.





De nombreux facteurs peuvent expliquer une perte soudaine d’appétit : des douleurs bucco-dentaires, l’effet de certains traitements, des troubles gastriques ou intestinaux, des symptômes dépressif…



Autant de causes qu’il faudra vérifier, en consultant le médecin traitant et le dentiste.



Mais une personne malade peut rechigner à se nourrir pour d’autres raisons. Peut-être n’aime-t-elle pas le plat servi ? A perdu l’usage de ses couverts ? Ou n’a-t-elle tout simplement pas faim ?



Parmi les solutions à essayer :





Prendre ses repas ensemble : les neurones miroir encourageront le convive malade à manger.

Stimuler l’appétit par la vue, les odeurs… en dressant une jolie table, en laissant la porte de la cuisine ouverte pendant la confection du repas… Une atmosphère apaisée aidera également.

Proposer des choix différents, pour identifier les préférences de votre proche : quelles sont ses textures favorites ? Ses goûts ? Mange-t-il plus volontiers les plats sucrés, épicés… ?

Penser aussi au manger main, quand l’usage des couverts devient trop difficile.

Préférer des portions plus petites, quitte à se resservir : afin que les plats ne refroidissent pas mais aussi que la personne aidée ne se sente pas submergée, désemparée face à une assiette trop remplie.

Impliquer la personne malade dans la préparation du repas, le dressage de la table, les courses…

Lancer la conversation en parlant des recettes utilisées, des préférences de chacun, des plats d’enfance préférés…

Prtaiquer une activité physique, marcher permet aussi d'ouvrir l'appétit.Et si les difficultés persistent, n’hésitez pas à demander conseil au médecin.