Des Silver geek contre l'illectronisme

A l'occasion de la Semaine Bleue 2018, une étude de l'institut CSA pour les Petits Frères des Pauvres montrait que 27 % des seniors ne se connectent jamais à internet. Ce taux monte à 59 % pour les plus de 85 ans.

Pour lutter contre cette nouvelle forme d'exclusion sociale, contre cet illectronisme, le programme Silver Geek, parti de la région Poitou Charente, se déploie pour proposer aux seniors, résidant en maisons de retraite ou en résidences de services, de s’initier aux nouvelles technologies et à la pratique des jeux vidéo.



Ateliers Silver Geek animés par des jeunes en service civique



Les ateliers numériques Silver Geek sont encadrés par des jeunes en service civique de l’association Unis-Cité. Ludiques plus qu'éducatifs, ils permettent aux résidents de :



- redécouvrir les lieux de leur enfance en utilisant Google Earth,

- réécouter leurs tubes favoris en surfant sur Youtube,

- communiquer avec leurs petits-enfants via Skype ou Facebook,

- s’entraîner à la Wii Sports Bowling et de disputer des tournois entre résidents... et pas seulement : ce 29 octobre à Paris, un tournoi de Wii Bowling a opposé les générations (les seniors vainqueurs de la Gamers Assembly 2018 et des jeunes gamers du Grand Poitiers).



Les plus jeunes ont aussi été invités à jouer en se mettant dans la peau d'un senior, grâce à une combinaison qui simule le vieillissement.





Effets positifs pour vieillir connectés et en lien





Les bienfaits de la compétition sont un stimulant indéniable, selon une évaluation dite « d’utilité sociétale de Silver Geek », menée en 2015, à la suite de l’expérimentation :



- 75 % des seniors insistent sur l’intérêt du lien social créé lors de ces animations, que ce soit avec les jeunes en service civique, entre les résidents ou avec leurs proches.

- Plus de 70 % des structures d’accueil considèrent que Silver Geek a favorisé une meilleure ambiance au sein des établissements et l’intégration du numérique sur d’autres activités.

- 80 % du personnel de ces structures ont enregistré une forte demande des seniors pour ces activités numériques.



Faire découvrir la Wii, encourager les seniors, les jeunes soutiennent leurs champions aux Gamers Assembly.



« Avant je me sentais seule, depuis je vais mieux » témoigne une résidente d'Ehpad, devenue championne de Wii Bowling.



Sûrement parce qu'elle refait partie du jeu !





Déploiement en 2019



Partis de Poitou-Charente, les ateliers Silver Geek vont s'implanter dans 90 structures d’accueil, auprès de 2 000 seniors avec 130 volontaires dans 16 départements : Morbihan, Sarthe, Calvados, Cher, Indre et Loire, Savoie, Ain, Drôme, Loire, Puy-de-Dôme, Isère, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne et la Gironde.



En savoir plus

Voir un reportage sur Youtube, et l'ambiance à la Gamers Assembly pour le Trophée des seniors 2018



Ce programme Silver Geek est porté par un collectif d'associations, d'entreprises et de collectivités emmené depuis 2015 par la Fondation Macif, les Ateliers du Bocage, Orange, Futurolan, Passerelle et Compétences, Unis-Cité, le Labo des partenariats Poitou-Charentes.



Crédit photo : IbooCréation – Grand Poitiers