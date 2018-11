Se chauffer en toute sécurité

Le retour du froid se traduit chaque année par une multiplication des intoxications au monoxyde de carbone, bien souvent causées par un système de chauffage défectueux.



Maux de tête, vertiges, nausée, vomissements… en période hivernale, ces symptômes peuvent avoir de multiples causes, y compris une intoxication au monoxyde de carbone.



Un gaz est indolore, incolore et non-irritant qui se diffuse très vite : il est donc indispensable d’être prudent.







Prévention : les bons réflexes





Savoir réagir en cas d’intoxication

Pour cela, mieux vaut :- faire vérifier et entretenir son système de chauffage – et celui de ces proches – par un professionnel ;- faire vérifier également les installations de production d’eau chaude et les conduits de fumée;- aérer chaque jour au moins 10 minutes ;- ne pas boucher les entrées et sorties d’air (grille de ventilation…) ;- ne pas faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;- placer les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.: il existe des détecteurs de, portables ou à fixer sur les murs.Le ministère de la Santé recommande de choisir un modèle conforme à la(cette mention doit figurer sur l’emballage du produit).En cas de présence de monoxyde de carbone, l’appareil émettra un sifflement comparable à celui d’un détecteur de fumée.Ces détecteurs de monoxyde de carbone sont disponibles notamment en grandes surfaces de bricolage.Si une ou plusieurs personnes présentent des symptômes d’intoxication, commencez par ouvrir en grand les fenêtres puis appelez les pompiers (18) ou les secours (112).