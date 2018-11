Quelles solutions pour les salariés aidants ?

Acteur de la prévoyance à but non lucratif, l’OCIRP est particulièrement sensible au renforcement du lien de solidarité intergénérationnelle. Nous innovons depuis plus de 50 ans avec nos membres pour protéger le salarié et sa famille en les aidant à faire face aux conséquences d’un décès ou de la perte d’autonomie. 6,3 millions de garanties d’assurance OCIRP ont été souscrites pour couvrir ces risques lourds.



Quelles réponses apporter à la fois au salarié aidant d’un proche en situation de perte d’autonomie et à l’employeur ? L’OCIRP innove en lançant la première garantie qui allie aide financière, accompagnement social et services dédiés mis à la disposition du salarié aidant dès l’adhésion : bilan psychosocial, aide administrative et soutien psychologique, formation à la situation d’aidant, assistance disponible 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

La journée nationale des aidants de ce mois d’octobre a donné l’occasion de se pencher sur les expériences de vie et les attentes de celles et ceux qui jouent un rôle majeur sur le plan de la cohésion. Selon le baromètre OCIRP autonomie 2018, plus des deux tiers des personnes interrogées jugent primordial ou important le risque de perte d’autonomie. Alors que près de 80 % des Français sont conscients de ne pas être prémunis financièrement, l’assurance complémentaire est en tête des solutions de financement de la perte d’autonomie.