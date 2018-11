Deux concepts innovants pour repenser l'habitat des personnes âgées

Comment repenser le logement pour mieux vieillir chez soi ? Pour répondre à cette question, professionnels, start-ups, personnes âgées et aidants ont mis en commun leurs idées et imaginé des solutions innovantes.



Organisé par Malakoff Médéric, le hackathon HabitâgeS a eu lieu les 5, 6 et 7 octobre à Paris. Il a réuni 60 participants, dont une vingtaine venus de province, épaulés par 12 mentors, pour 48 heures de réflexion intense.





Hacka quoi ?





Equipes intergénérationnelles







© Startup Inside/Habitages/Malakoff Médéric





Le principe est simple : les participants qui le souhaitent soumettent une idée de départ, ici sur la thématique de l’habitat senior, puis une équipe se constitue autour du projet.Avec le soutien de leurs mentors (médecin, ergothérapeute, architecte…), les équipes peaufinent et développent le projet, avant de le présenter le fruit de cette co-construction devant un jury.Deux projets ont été retenus.Le premier a pour ambition de proposer des produits mieux adaptés au quotidien des seniors.« Il s’agit d’un, d’une solution pour que les personnes âgées puissent tester les produits d’aménagement du logement sur un temps long, chez eux, en conditions d’utilisation réelle, avant d’être commercialisés », explique Olympe Pougeoise, conseillère technique chez Malakoff Médéric.Le projet a été initié par un retraité et bénévole chez France Parkinson, qui trouvait les assistants vocaux inadaptés pour les malades qui ont des difficultés d’élocution ; et une ergothérapeute qui souligne que les normes architecturales conçues pour les personnes handicapées ne sont pas nécessairement adaptées aux personnes âgées.L’autre projet lauréat a été pensé par une équipe d’étudiants. Il consiste en unun espace ergonomique et convivial qui pourrait être installé dans les lieux fréquentés par les seniors afin de recréer des lieux de convivialité, d’échanges dans la ville.Les deux équipes seront accompagnées pendant 3 mois pour pouvoir