Malvoyants, malentendants : vive les chiens d'assistance

Même si certains supermarchés ont besoin d'un rappel à la loi, les chiens d'assistance sont connus pour les personnes malvoyantes. Ils en existent aussi destinés aux personnes malentendante.

Tour d'horizon de ces assistants écouteurs sur pattes.





Les chiens d'assistance pour les personnes malentendantes

Impacts de ces chiens écouteurs d'assistance

Accès aux chiens d'assistance : que dit la loi ?

Si la France compte environ 200 chiens d’aveugles remis chaque année à leurs nouveaux maîtres, via des associations fédérées au sein de la FFAC (Fédération Française des Associations Chiens guides d’aveugles) , l'association, est encore la seule à former des bergers australiens à devenir les oreilles de leurs maîtres. Ces derniers sont formés à prévenir leur maître en cas de bruits domestiques : téléphone, sonnette ou tambourinement à la porte d’entrée, appel d'un proche, alerte du four, et dans la rue : passage d'une voiture, d'une moto, d'un vélo...Ces chiens sont repérés et sélectionnés par les éleveurs selon leurs aptitudes à l’écoute. Ils passent ensuite 16 mois en famille d’accueil. Ils se familiarisent aux différents bruits et leur formation est complétée chez chacun de leur maître : bruits et situations particuliers pour lesquels avertir leurs maîtres, apprentissage de la compréhension du langage des signes et de la façon de prévenir les personnes qui n’entendent pas. Ces chiens devront être calmes y compris en public.Il faut compter 10 500€ pour former un chien d'assistance à personne malentendante : les associations recherchent continuellement des dons, pour les remettre gratuitement aux personnes en situation de handicap.Outre l'aide à l'autonomie pour la vie quotidienne à domicile, comme pour les déplacements (dans la rue, dans les transports en commun), ces chiens apportent une présence réconfortante inimitable.Ces chiens imposent aussi aux maîtres d'organiser leur vie, leur nourriture, leurs vaccins, leurs sorties pour leurs besoins quotidiens.Chacun prend soin l'un de l'autre, sans jugement.Un conseil de Catherine Bire, éducatrice de chiens écouteurs : ne caresser ces chiens équipés de leurs gilets dans la rue car cela perturbent leur travail auprès des personnes en situation de handicap.Malgré le gilet bleu bien visible "chien d'assistance", certains commerces ne connaissent pas l'article 88 de la Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, modifié par la Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 – art. 107, qui précise que « l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « priorité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation. »Un nouveau pictogramme autocollant "chiens guides d'aveugles ou d'assistance uniquement" peut aujourd'hui être apposé à l’entrée de tous les lieux ouverts au public.Le site Handi'Chiens précise que le fait d’interdire l’accès aux lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité est puni d’une amende de 450 € pour une personne physique ou de 2 250 € pour une personne morale.Découvrez le témoignage en images de Catherine Bire, éducatrice canine à l’association « Les Chiens du Silence » , avec le chien Django, pour S3 Odéon.