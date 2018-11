Incontinence : et pendant les vacances ?

Pendant les fêtes de fin d’année, vous allez peut-être rendre visite à des membres de la famille ou partir en voyage. Conseils pour s’organiser et profiter au mieux de ce séjour.



A la maison, vous avez vos repères, votre routine. Ils rassurent, et permettent de mieux vivre l’incontinence au quotidien.



Reste qu’il est tout à fait possible de concilier incontinence et vacances, à condition d’anticiper un peu.



Tout d’abord, en vérifiant la disponibilité de vos protections sur votre lieu de séjour : y’a-t-il un point de vente à proximité ? Dans le cas contraire, il faudra glisser les protections nécessaires dans ses bagages.



Ensuite, en gardant tout le nécessaire avec soi pendant le voyage. Que vous partiez en avion, en voiture ou en train, prévoyez un petit bagage à main contenant lingettes et protection de rechange.



Si vous avez prévu un trajet en avion ou en train, les toilettes seront exiguës et il pourra être difficile de se changer. Mieux vaut alors opter pour des sous-vêtements jetables, plus faciles à ôter.

Sans oublier un sac en plastique car la poubelle risque d’être trop petite pour y jeter l’ancienne protection.



Et dans tous les cas, un passage aux toilettes avant le départ, puis régulièrement pendant les trajet - a minima toutes les deux heures si vous êtes en voiture - est conseillé.



Une fois arrivé dans votre lieu de vacances, repérez les toilettes et défaites votre valise. Si vous avez emporté protections et autres alèses, les ranger dans un sac dédié, fermé dans l’armoire ou la salle de bains permettra de rester discret.



Et si vous partez vous promener, emporter de quoi vous changer et un peu de monnaie, au cas où vous devriez vous arrêter dans des toilettes publiques payantes.