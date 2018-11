Frédéric Pommier de France Inter raconte la vie de Suzanne

Le 8 décembre dernier, la chronique de Frédéric Pommier a remué le monde des Ehpad (établissements pour personnes âgées dépendantes). En quatre minutes, il dénonçait le quotidien dégradé, voire maltraitant que subissaient les résidents d'un établissement. Et tout particulièrement l'une d'entre eux : sa grand-mère.

Il a décidé d'en faire le récit en mettant en perspective les moments clés de la vie de cette vieille dame, dans un livre paru aux éditions Equateurs, Suzanne.



Regarder en face cette vieillesse que l'on ne veut pas voir



"Je ne m'explique pas cet aveuglement individuel et collectif face à l'arrivée dans la grande vieillesse" a-t-il expliqué sur RFI ce 1er novembre où il était invité de l'émission Le grand débat avec Annie de Vivie, auteur de J'aide mon parent à vieillir debout chez Chronique Sociale.



Comment accepter ces manques de temps, de compétences, cette nourriture infecte, ce fromage servi à même la main, ces conditions de vie dégradées (toute la journée dans le noir avec un volet cassé), ces médicaments mélangés...?



Ces réalités sont d'autant plus difficiles à vivre pour Suzanne, comme pour ses proches, que la vieille dame était une excellente cuisinière, très coquette, toujours prête à apprendre (elle continue de dévorer les livres).



Passer du constat à l'action



Dénoncer "un scandale d'état" sur cet accompagnement défaillant du grand âge, c'est bousculer les décideurs publics sur ces réalités, estime Frédéric Pommier.



Mais sans désespérer les proches, ni ces professionnels de l'aide et des soins, qui peuvent être fiers de leur prendre-soin.



L'enjeu est d'avancer, de mettre en avant un prendre soin tout en tendresse, d'inventer les maisons de retraite de demain... où Suzanne serait fière d'aller !



D'autant qu'elle compte bien fêter dignement ses 100 ans, dans quatre ans.



Frédéric Pommier est l'invité ce 9 novembre de notre colloque annuel Agevillage/Humanitude, sur les approches non-médicamenteuses, à la Cité des Sciences à Paris, où il dédicacera son livre.