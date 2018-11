ORPEA au Silver Show

Pour cette 10ème édition du Silver Show, qui s’est tenue le 2 octobre dernier, 5 EHPAD du groupe ORPEA avaient candidaté et 4 équipes ont été finalement primées.

La diversité des projets présentés illustre la volonté d’ORPEA de faire de ses EHPAD des lieux de vie et de bien-être.







Convivialité, solidarité et lien social en EHPAD

Fidèles à la volonté partagée de promouvoir l'épanouissement des personnes âgées accueillies au sein de nos EHPAD, en leur offrant un cadre de vie chaleureux et convivial, propice au développement des liens sociaux, deux établissements ORPEA ont été primés dans la catégorie "meilleures initiatives en faveur du lien social", arrivant ex æquo avec la médaille d’argent :

• La Résidence Victoria (à Ollioules) et son atelier de tricot solidaire ou comment allier plaisir et solidarité grâce à un bout de fil et des aiguilles. Construit sur le socle du don et de la transmission d'une génération aux autres générations, ce projet permet aux résidents, salariés et bénévoles de l'Ephad Victoria de mettre leur savoir-faire, le tricot, au service des personnes fragilisées par un accident de la vie (naissance prématurée, handicap infantile, cancer du sein). Estime de soi, sentiment d'utilité et lien social conduisent à une renaissance surprenante des talents de chacun !

• La Résidence Les Mimosas (à Magagnosc) et son partenariat unique avec l'Ecole Méditerranéenne des Chiens Guides d'aveugles. L’établissement a accueilli Nestlé, jeune labrador destiné à devenir chien-guide. Cette aventure inédite et fédératrice est née du désir des résidents d'avoir à la fois leur propre compagnon mais aussi de réaliser une action solidaire et responsable : réussir l'apprentissage, l'éducation et la socialisation du chien afin qu'il puisse accomplir sa future mission ! « Il y a des yeux qui perçoivent la lumière et d'autres qui la donnent. »

Ces beaux projets témoignent de l’attention quotidienne portée par les équipes à faire des maisons de retraite du Groupe, des lieux de vie, de rencontres et d’échanges, mais également à mener des projets permettant aux résidents de rester acteurs de la vie institutionnelle, de s’inscrire dans une dynamique de groupe et de conserver un rôle social.

Approches non médicamenteuses

Bien évidemment, les équipes ORPEA s’attachent également à promouvoir le bien vieillir et à maintenir le plus longtemps possible l’autonomie des personnes âgées qui leurs sont confiées.

C’est ainsi que 2 établissements se sont également distingués dans la catégorie "approches non-médicamenteuses" :

La Résidence Les Lys (à Rocquencourt) a remporté la médaille d’or grâce à un film documentaire présentant les bienfaits de l'art-thérapie. Ce film, tourné au sein de 4 EHPAD du Groupe ORPEA, est le témoignage de l'implication quotidienne des équipes pluridisciplinaires et des familles. Il met en lumière la place de l'art thérapie auprès des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, qui permet de lutter contre l'isolement et le repli sur soi, et de communiquer autrement de manière ludique et créative.

La Résidence Les Jardins de Grasse (à Grasse) a remporté la médaille d’argent pour son projet d’aromathérapie. Un atelier de création de parfum a été mis en place pour les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer et apparentée dans l’objectif de faire ressurgir la mémoire grâce à des senteurs réminiscentes. Chaque résident pourra créer son propre parfum et ainsi affirmer son identité et ses goûts.