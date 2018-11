Bravo aux Labels Humanitude 2018

Alors que les images sur les maisons de retraite traitent essentiellement des dysfonctionnements, des manques de moyens, des besoins de financement, beaucoup d'établissements relèvent la tête et s'engagent vers le label Humanitude, 1er label de bientraitance.

Ce 8 novembre, lors du 11e colloque Agevillage/Humanitude, les Labels 2018 ont été attribués en présence de la député Agnès Firmin Le Bodo, de l'adjoint au Défenseur des Droits Patrick Gohet et de Dominique Libault pilote de la concertation Grand Age et Autonomie en vu d'une loi en 2019.





Un label de bientraitance qui rassure

18 établissements sont aujourd'hui labellisés et une centaine sont engagés vers le label

Le label Humanitude est attribué après plusieurs années de formations des professionnels, d'analyses des pratiques, de ré-organisations pour répondre aux cinq principes du label déclinés en plusieurs centaines de critères évalués sur place, sur 24 heures :- Zéro soin de force sans abandon de soin : des soins tout en douceur, ajustés, tracés, avec des reports de soin en cas de refus- Respect de l'intimité et la singularité : respect des rythmes de vie (de levers, de couchers), des choix, des goûts- Vivre et mourir debout : aider à se verticaliser 20 minutes sur 24 heures pour éviter la grabatisation- Ouverture du l'extérieur : aux familles, aux proches, aux écoles, aux associations, aux artistes, sorties, jardins- Lieu de Vie - Lieu d'Envies : projets d'accompagnement personnalisé suivisLes labels 2018 ont été attribué après visite sur site à- l'Ehpad Smith de Lyon de l'association La Pierre Angulaire, Habitat et Humanisme- l'Ehpad « La maison de Jeanne » à Villers Bocage dans le Calvados, établissement public- L'Ehpad « Résidence Bon Accueil » à Touvois en Loire-Atlantique, établissement privé non lucratif.Trois établissements ont vu leur label renouvelé (au bout de 5 ans) : la Maison de retraite de l’Amitié, à Albi dans le Tarn et les établissements publics hospitaliers "Les Grands Jardins" à Montauban de Bretagne avec "Les Menhirs" à Médréac en Bretagne.Les établissements et services labellisés Humanitude sont de tous statuts : publics, privés non lucratifs, privés commerciaux. Ils ont intégrés les principes du label dans leur projet d'établissement porté par la direction et déclinés dans le quotidien des pratiques de soin, de restauration, de vie sociale. Une auto-évaluation annuelle permet de suivre la progression, de mettre en oeuvre des plans d'action pour parvenir à 80% des critères validés pour le label.Ces établissements n'ont pas des tarifs supérieurs à la moyenne, ni de moyens complémentaires.Ils veulent prendre-soin autrement et être fiers de leur accompagnement.Ils témoignent tous de besoins en personnels formés et compétents mais refusent l'image de maltraitance qui colle au mot Ehpad.N'hésitez pas à aller les visiter, lors de la journée portes ouvertes annuelle notamment.Voir la liste des structures labellisées sur le site du Label Humanitude et dans l' annuaire d'Agevillage.com