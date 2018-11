Une campagne européenne pour lutter contre l'âgisme

A l’occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, la plateforme AGE Platform Europe lance une campagne d’envergure contre l’âgisme.



Bien enraciné dans nos sociétés, l’âgisme, ou discrimination liée à l’âge, reste aujourd’hui encore socialement accepté.



Pour sensibiliser le plus large public possible à cette forme de discrimination largement répandue, AGE Platform Europe a donc conçu une campagne d’envergure.



Plate-forme européenne des personnes âgées, AGE Platform Europe regroupe 150 associations des pays de l'Union Européenne



D’une durée de 70 jours, la campagne se concentre chaque semaine sur un sujet en particulier.



Ont ainsi déjà été évoqués les liens entre l’âgisme et le genre, les femmes âgées étant particulièrement impactée, l’âgisme et l’origine, l’âgisme et les droits sociaux, l’âgisme et les rapports intergénérationnels…



Il s’agit, à chaque fois, d’inciter chacun et chacune à s’interroger, à diffuser des chiffres, des informations, à témoigner, bref, à faire prendre conscience des multiples facettes que revêt l’âgisme.



La campagne se terminera le 10 décembre, journée internationale des droits humains.



Découvrir la campagne « Les droits humains ne diminuent pas avec l'âge »