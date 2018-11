Dénutrition : halte aux idées reçues

Qu’elles vivent chez elles ou en institution, près de 700 000 personnes âgées seraient concernées, indique le collectif de lutte contre la dénutrition. Les personnes malades d’Alzheimer sont particulièrement concernées (40 %). Sur le sujet, les idées reçues sont légion. Décryptage.





Une personne âgée a moins d’appétit





Comme elle se dépense moins, une personne âgée a moins besoin de manger

On le verrait, si elle ne mangeait pas assez





De toutes façons, en Ehpad, on ne mange pas bien





: il n’y a physiologiquement aucune raison pour qu’une personne âgée ressente moins l’envie de manger.La perte d'appétit serait plutôt un symptôme révélant une perte de plaisir et donc de joie de vivre.En revanche, avec l’âge, le goût évolue : les papilles gustatives peuvent être altérées par les médicaments ou par certaines maladies, et le sucré devient généralement la saveur la mieux perçue.: les besoins en calories d’une personne âgée sont les mêmes que ceux d’un adulte soit, par jour, 1 800 à 2 100 kcal.Par ailleurs, pour lutter contre lala sarcopénie, il est essentiel d’augmenter la quantité de protéines apportées par l’alimentation, à hauteur de 1, voire 1,2 g par jour et par kilo.: la dénutrition s’installe progressivement (sauf situation exceptionnelle, accident). On parle deElle correspond à une perte de poids de 2 % en une semaine, 5 % en un mois ou 10 % en 6 mois : il est donc essentiel de se peser régulièrelent, de surveiller – avec bienveillance – le poids de ses proches âgés (mais aussi le contenu du leur frigo…).: certains établissements cuisinent tout sur place, d’autres pas, mais de plus en plus d’Ehpad mettent en place des programmes pour redonner de la saveur à leur cuisine.Partenariats avec des écoles de cuisine, de grands chefs, concours entre établissement pour motiver leurs cuisiniers… les initiatives ne manquent pas.Dernière en date, le projet Maison gourmande et responsable qui permettra à 500 établissements sélectionnés d’être accompagnés pendant deux ans pour améliorer la satisfaction des convives et diminuer le gaspillage alimentaire.Et pour en savoir plus sur la dénutrition,pour une conférence organisée par le collectif de lutte contre la dénutrition