Peut-on redemander l'APA ?

Question de lecteur



Ma maman avait été malade, il y a une dizaine d'années. Elle a bénéficié de l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, au niveau Gir 4. Puis elle a été réévaluée en GIR 5. Et donc, elle n'a plus eu l'APA.

Aujourd'hui, à 85 ans, elle est à nouveau affaiblie. Peut-elle redemander l'APA ?

Odette C.



Notre réponse

Une aggravation de l'état de santé incite en effet à déposer un nouveau dossier de demande d'APA auprès du service personne âgée du département où réside votre maman (il orientera vers des services de proximité avec lesquels il a conventionné le cas échéant).



Ce dossier APA sera complété d'une évaluation de la situation de votre proche à son domicile par une équipe APA du département.



Leurs conclusions classeront votre proche selon la grille AGGIR. Si votre maman relève des GIR 1, 2, 3, 4, elle pourra bénéficier de l'APA (selon ses revenus).

Les personnes classées en GIR 5 et 6 n'en bénéficient pas et relèvent d'autres aides (aides sociales, aides des caisses de retraite...).



On peut redemander l'APA à chaque changement de situation.

Elle peut aussi être octroyée en urgence en cas de situation de crise (APA forfaitaire pour deux mois avant évaluation à domicile et ajustement).



