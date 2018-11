Consultation grand âge : encore trois semaines pour s'exprimer

Lancée fin septembre, la grande consultation citoyenne organisée par make.org a déjà recueilli plus de 13 000 propositions, et mobilisé 340 000 participants. Il reste encore trois semaines pour voter, proposer… et faire entendre sa voix en vue de la loi grand âge programmée pour 2019. A vos claviers !



Pour élaborer cette loi, le gouvernement s’appuie sur les professionnels, réunis en 10 groupes de travail, mais aussi les citoyens, invités à formuler leurs propositions répondant à la question Comment mieux prendre soin de nos aînés ?



A l’issue de la consultation, le 9 décembre, l’ensemble des propositions seront analysées et classées par un algorithme puis serviront à élaborer un plan d’action, transmis au gouvernement.



Tout le monde peut formuler des propositions ou voter pour les propositions déjà mise en ligne.



Partenaire de la consultation, Agevillage a enregistré les six propositions suivantes :





Il faut créer une prestation universelle de compensation des situations de handicap, quel que soit l’âge et la raison de ce handicap.

Il faut que l'environnement et la société s'adaptent aux âgés : ils restent des citoyens, des personnes à part entière jusqu'au bout !

Il faut un interlocuteur/ guichet unique pour les personnes en quête d'aide, d'informations, de solutions (personnes âgées, aidants…).

Il faut donner un statut aux proches aidants et leur octroyer plus de droits et d'aides, comme un congé rémunéré.

Il faut des solutions et des lieux de vie variés et labélisés , qui répondent aux envies et besoins de âgés, entre le domicile et l'Ehpad.

Il faut repenser la formation des professionnels du soin et de l'aide, leur donner les outils pour accompagner les âgés avec bienveillance.