Détecter, prévenir et prendre en charge la dénutrition

La dénutrition touche plus de 2 millions de personnes aujourd’hui en France, notamment des personnes fragiles lors de leur hospitalisation, des personnes âgées, à domicile et en établissement. Pour la combattre, il faut en parler, et trouver des solutions ensemble.











Le 26 novembre, le Collectif de lutte contre la dénutrition organise une journée GRATUITE consacrée à la prévention, la détection et au traitement de la dénutrition.



Experts et membres du collectif reviendront sur des initiatives innovantes, des outils pour mieux lutter contre la dénutrition et se mobiliser.



Les échanges seront animés par Annie de Vivie, fondatrice et rédactrice en chef d’Agevillage.

Journée du Collectif de lutte contre la dénutritionLundi 26 novembre à partir de 14 hSalle des fêtes de la Mairie du 4e arrondissement2 place Baudoyer75004 ParisMétro : Hôtel de Ville